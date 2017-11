Manifestations contre les réformes du gouvernement : les syndicats peinent à mobiliser

Les manifestants contre la politique "libérale" d'Emmanuel Macron ont défilé ce jeudi pour la quatrième journée de mobilisation depuis la rentrée pour dénoncer les ordonnances du gouvernement. Les défilés ont peu mobilisé. La manifestation parisienne a réuni 8.000 personnes.

Les manifestants contre la politique jugée "libérale" d'Emmanuel Macron défilent ce jeudi pour la quatrième journée de mobilisation depuis la rentrée. Ils dénoncent les ordonnances sur la réforme du Code du travail, en vigueur depuis septembre, espérant être entendus par un gouvernement déterminé. Les défilés ont moins mobilisé que lors des précédents journées de grève et de manifestation.

à lire aussi Nouvelle journée de mobilisation contre les réformes du gouvernement, peu de perturbations dans les transports

A Paris, 8.000 participants selon la police

Le défilé parisien comptait 8.000 personnes selon les chiffres fournis par la préfecture de police de Paris. Le 21 septembre dernier, ils étaient 16.000, soit deux fois plus. Cette nouvelle mobilisation, après celles de septembre et d'octobre "n'est pas un baroud d'honneur", a assuré le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, présent dans le défilé parisien. "Ça va continuer", a-t-il promis, accompagné du numéro 2 de FO, Pascal Pavageau, dont le numéro un Jean-Claude Mailly a défilé à Marseille. La première mobilisation contre les ordonnances avait réuni à Paris le 12 septembre 24.000 personnes.

A Marseille, Mélenchon critique "la division syndicale"

Présent dans le défilé marseillais, Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, a estimé que que la "résistance (avait) beaucoup pâti de la division syndicale". "Il ne faut plus être séparés entre les syndicats. La division syndicale nous a coûté très cher, et puis la division du politique et du syndical aussi, parce qu'il y a des milliers, des millions de militants politiques (...) qui sont prêts à entrer dans l'action mais à condition qu'on les appelle à une action qui leur semble avoir du sens", a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône. A Marseille, CGT et FO ont défilé dans deux cortèges distincts.

"On veut tirer la sonnette d'alarme sur des dossiers à venir, comme l'assurance-chômage et, l'an prochain, l'assurance retraite", a pour sa part expliqué le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, qui a aussi "une forte inquiétude" sur l'avenir du service public républicain.

Les défilés dans l'ouest

"Code du travail, assurances chômage, retraite, nous ne laisserons pas brader les droits collectifs" : à Rennes, où entre 1.200 (police) et 1.600 personnes (syndicat) ont défilé, la banderole de FO a donné le ton. A Nantes, le défilé a réuni entre 2.500 et 4.000 personnes. La manifestation nantaise a été émaillé d'incidents, et les CRS ont fait usage de gaz lacrymogènes.

Plusieurs milliers de manifestants à Rennes contre les ordonnances #manif16novembrepic.twitter.com/ltrOXaV5LS — FB Armorique (@bleuarmorique) November 16, 2017

Des milliers de manifestants dans les rues de Nantes contre les ordonnances sur le code du travail #LoiTravailXXLpic.twitter.com/ePdZN1x0u1 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) November 16, 2017

Les défilés dans le sud-ouest

A Bordeaux, le défilé a réuni entre 1.65O et 4.000 personnes.

Les défilés dans l'est

A Strasbourg, entre 900 et 1.200 personnes ont défilé dans les rues de la ville.

Les défilés en Auvergne-Rhône-Alpes

A Grenoble, les manifestants étaient 1.500 selon la préfecture.

Les défilés en région Centre-Val de Loire

A Orléans, les manifestants étaient 1.200. A Clermont-Ferrand, ils étaient 1.000. À Limoges les manifestants étaient moins d'un millier.