Manifestations dans les rues, ronds-points occupés : les "gilets jaunes" tentent de mobiliser

A Paris, trois manifestations déclarées ont été autorisées par la préfecture, notamment de l'hôpital Lariboisière vers la place de la Nation puis de Jussieu pour rejoindre la rue de Patay dans le XIIIe arrondissement.

En province, un appel inter-régional à manifester à la Roche-sur-Yon a conduit la préfecture de Vendée à interdire tout rassemblement dans le centre ville. La police a quand même été obligée d'intervenir en lançant des grenades lacrymogènes.

À Angers, la préfecture a aussi interdit la manifestation, comme à Nantes.

Des appels à manifester ont également été lancés dans plusieurs grandes villes comme Lyon, Toulouse, Montpellier, Avignon et Chambery.

#chambery#GiletsJaunes Un millier de personnes venues de toute la région défilent cet am dans le centre ville de la préfecture de la #savoiepic.twitter.com/kYwrbPZIQD — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) May 4, 2019

Une soixantaine de motards #GiletsJaunes arrivent à Valence pic.twitter.com/gwYpzKeowt — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) May 4, 2019

Des ronds-points sont aussi occupés comme à Chateau-Thierry (Aisne), Castelnau-de-Médoc (Gironde) ou à Caen.

Un mouvement soutenu par le monde de la culture

Dans une tribune publiée par le journal Libération, intitulée "Gilets jaunes : Nous ne sommes pas dupes!", des comédiennes comme Juliette Binoche ou Emmanuelle Béart, des écrivains comme Édouard Louis ou Annie Ernaux ainsi que 1.400 autres acteurs du monde de la culture apportent leur soutien au mouvement des "gilets jaunes".

Tous saluent "un mouvement que le pouvoir cherche à discréditer et réprime sévèrement alors que la violence la plus menaçante est économique et sociale". Selon les signataires de cette tribune, ce mouvement "réclame des choses essentielles : une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, des mesures radicales face à l’état d’urgence écologique".