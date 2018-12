Mobilisation des lycéens en Charente-Maritime : au moins trois établissements touchés

Une centaine de lycées sont bloqués partiellement ou totalement un peu partout en France selon l'éducation nationale. Le mouvement s'étend à la Charente-Maritime avec des rassemblements ou défilés à La Rochelle et Pons notamment.

Les lycéens se mobilisent aussi en Charente-Maritime. On signale des manifestations à La Rochelle, dans les lycées Dautet et Valin, ou encore à Pons au Lycée Emile-Combes. Les élèves protestent ainsi contre la réforme du Bac ou contre Parcoursup et tentent de joindre leurs actions à celles des Gilets Jaunes. Ils sont près d'une centaine à Pons.

D'autres lycéens manifestent également avenue Jean-Paul Sartre à La Rochelle.