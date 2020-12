Manifestations des stations : une "image déplorable" pour le maire de Samoëns, "nous sommes des privilégiés"

Jean-Charles Mogenet s'attend évidemment aux critiques, et ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec lui. Mais lui n'organisera pas de manifestations contre la décision du gouvernement de ne pas rouvrir les remontées mécaniques pour les vacances de Noël, et ne défilera pas non plus. "Les premières manifs avaient été en grande partie organisées par des élus locaux, et je ne crois pas que c'est notre rôle" estime-t-il. Tout en rappelant que ceux qui veulent manifester dans sa commune le peuvent, sans problème.

Le maire de Samoëns expose son avis dans un communiqué. Joint par France Bleu Pays de Savoie, il précise ses intentions. "Ma démarche alerte aussi sur l'image qu'on donne. Tout le monde ne peut pas aller aux sports d'hiver, pour beaucoup c'est un luxe inaccessible. Et demain ce sera peut-être même encore plus compliqué".

Il n'y a pas que la montagne qui souffre. D'autres filières ont souffert

"Je pense qu'à la montagne, on a une culture d'accueil qu'il faut afficher tout le temps : pendant ou hors saison, avec ou sans remontées mécaniques. La culture d'accueil de la montagne est là, et ce n'est pas ce que je vois actuellement... ça me dérange" s'explique l'édile.

Communiqué de Jean-Charles Mogenet, maire de Samoëns © Radio France - Damien Triomphe

Lui aussi regrette la décision du gouvernement

Selon Jean-Charles Mogenet, "il fallait qu'il y ait une décision ! C'est sûr qu'elle ne nous arrange pas, qu'elle n'arrange pas les affaires (...)", mais _"à partir du moment où une décision est prise, elle s'applique_. Et on fait tout ce qu'on peut pour que ça marche, pour accueillir les gens, et faire marcher tout ce qu'on pourra faire marcher le moment venu. C'est le travail qu'on mène au quotidien, et c'est ça le plus important". Et il appelle à aider les plus fragilisés par la situation, les saisonniers, les jeunes, les chefs d'entreprises.

Ce qui se passe maintenant est un vrai appel à se réinventer. L'énergie qu'on passe à manifester, on la passerait à construire l'avenir de la montagne d'une façon un peu différente, ce serait je crois le bon chemin à prendre

Il regrette également le manque d'harmonisation européenne, "quand on voit la Suisse, l'Espagne, l'Autriche qui arrivent à ouvrir quand même, ça appelle à une cohérence européenne". Pour lui, il devrait même y avoir un calendrier de vacances européen commun, pour faciliter les choses.