Manifestations du 1er mai : à Rouen, un défilé aux fortes revendications sociales

Comme tous les ans, la fête internationale des travailleurs a lieu le 1er mai. Cette année, elle intervient dans un contexte politique et social particulier, une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron et une inflation record.

A Rouen, le défilé du 1er mai affiche ce dimanche de fortes revendications sociales. "Traditionnellement, le 1er mai c'est le lot des revendications sociales mais là elles s'accentuent encore un peu plus", remarque Olivier, un manifestant présent cours Clémenceau rive gauche à Rouen. Dans leurs prises de paroles, les syndicats sont tous unanimes sur un point : il faut augmenter les salaires.

Les syndicats disent "ça suffit"

"Il y a de vrais problèmes de pouvoir d'achat, surtout sur les bas salaires, ça devient un problème maintenant de se déplacer, de se chauffer, pour vivre au quotidien", poursuit Olivier. "On en prend plein la tête au niveau de l'essence, de l'inflation", explique de son côté Nicolas, un autre manifestant.

L'inflation a augmenté de 4.8% sur an selon l'INSEE. "Déjà que c'était dur avant, là ce n'est plus possible", témoigne à bout de nerfs un manifestant. "Nous disons ça suffit", rétorque de son côté la CGT en Seine-Maritime. "Nous exigeons de vivre dignement", ajoute le syndicat.

"Ce premier mai doit être une première étape de la construction d'un puissant mouvement social", ajoute FSU. "Il y en a marre, y'en a marre. On a déjà enduré cinq ans, on ne va pas endurer cinq ans de plus. Il va y avoir de la riposte et ça va être dans la rue. On ne va pas se laisser faire", conclut un délégué de la CGT en Seine-Maritime.

Pour lui comme pour la plupart des manifestants, ce 1er mai était "la première manifestation sociale du second mandat d'Emmanuel Macron".