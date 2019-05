Manifestations du 1er mai : "la France est dans une situation de jamais-vu" estime Jean-Luc Mélenchon à Marseille

Marseille, France

Le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé mercredi que la France se trouvait dans une "situation de jamais-vu" après 24 semaines de mouvement des "gilets jaunes", et que la "solution" passait par des "convergences populaires". Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées mercredi matin sur le Vieux-Port de Marseille avant le départ du défilé du 1er mai. Manifestation qui se déroulait dans le calme ce mercredi midi. Pour beaucoup de gilets jaunes, il s'agissait d'une première manifestation un 1er mai. Brigitte âgée de 63 ans, retraitée et mobilisée depuis le 17 novembre gagne 634 euros par mois. Pour elle, cle montant de sa pension est "injuste".

Le mouvement des gilets jaunes "ne s'arrêtera jamais"

Présent dans la manifestation organisée à Marseille (Bouches-du-Rhône) par la CGT, la FSU et Solidaires, aux côtés de Manon Aubry, tête de liste LFI aux Européennes, Jean-Luc Mélenchon a estimé que "nous sommes dans une situation qui est du jamais-vu, jamais nous n'avons eu en France un mouvement social qui dure 24 semaines". "Ce qu'il y a de nouveau cette année, ce n'est pas la violence (...), c'est la jonction entre le mouvement ouvrier, traditionnel, syndical, et le mouvement spontané, insurrectionnel des gilets jaunes. Jusqu'à quel point, dans quelles proportions, comme tout ça se mélange bien ou mal? C'est ça la grande question politique dans laquelle est plongé notre pays", a-t-il poursuivi croyant "très fort" à une possible convergence entre les "gilets jaunes" et le mouvement syndical et social traditionnel. Le mouvement des "gilets jaunes" "ne s'arrêtera jamais", a poursuivi le député des Bouches-du-Rhône.

Un député LREM demande la dissolution de la CGT 13

Jean-Luc Mélenchon a également estimé qu'"on marche sur la tête" alors que Mohamed Laqhila, député LREM des Bouches-du-Rhône réclame la dissolution de l'union départementale de la CGT après des incidents lors d'un meeting politique à Gardanne. Le leader LFI a indiqué que le secrétaire de la CGT dans les Bouches-du-Rhône était convoqué "au commissariat". Mohamed Laqhila dénonçant des violences inadmissibles commises par la CGT Gardanne avait déposé plainte et écrit au Premier ministre.