PHOTOS - Plusieurs milliers de manifestants à Marseille pour le 1er mai

Alors que les défilés se font cette année en ordre dispersé, la CGT a donné rendez-vous sous l'ombrière du Vieux-Port à Marseille. La CFDT se rassemble à Fos-sur-Mer et FO tient un meeting à la Bourse du travail à Marseille.

Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés à Marseille ce lundi matin, à l'occasion des manifestations du 1er mai et alors que la CFDT rassemble ses militants à Fos-sur-Mer.

Manifestation à l'appel de la CGT à Marseille © Radio France - Fabien Le Du

Déflié du 1er mai à Marseille © Radio France - Fabien Le Du

La CGT a mobilisé ses troupes sur "les reculs sociaux et la loi Travail" alors que la CFDT a lancé un mot d'ordre autour du barrage au Front national, à six jours du second tour de l'élection présidentielle.