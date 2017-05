Manifestations syndicales du 1er mai sous la pluie dans la Manche

Plus de 600 personnes à Cherbourg, une centaine à Coutances ont manifesté ce lundi 1er mai à l'appel de 5 organisations syndicale.

5 rassemblements syndicaux avaient lieu ce lundi à 10h30 à Cherbourg, Granville, Coutances, Avranches et Saint-Lô à l'occasion du 1er mai à l'initiative de 5 organisations syndicales : CGT, FSU, FO, Solidaires et UNL, le syndicat des lycéens.

A Cherbourg, malgré une pluie battante, plus de 600 personnes se sont retrouvées place de la République au pied de la statue de Napoléon pour écouter un discours sur le thème d'une journée de lutte et de mobilisation pour le progrès social, la solidarité et la paix entre les peuples. Les manifestants ont ensuite défilé dans les rues du centre ville.

A Coutances, une centaine de personnes s'est retrouvée devant la mairie pour un rassemblement à l'appel des mêmes organisations syndicales avant de manifester dans la ville.

"Les solutions portées par l'extrême droite sont un danger pour la démocratie"

Quelques 600 personnes rassemblées à Cherbourg © Radio France - Frédérick Thiébot

Et malgré le contexte de l'entre-deux tours de la Présidentielle, ces 5 syndicats n'entendaient pas faire de ce 1er mai une mobilisation contre l'un ou l'autre des finalistes. dans leur prise de parole, ces organisations ont simplement rappeler que "les solutions" portées par l’extrême droite sont un danger pour la démocratie, la cohésion sociale et le monde du travail". Des syndicats qui ne donnent pas de consigne de vote pour dimanche prochain et qui préviennent que "quelque soit le résultat du 7 mai, le 3ème tour sera dans la rue".

Ce 1er mai cherbourgeois a également été marqué par le retour de Thierry Lacombe, ancien leader de la CGT, un an tout juste après sa dernière prise de parole. Le 27 mai 2016, en pleine lutte contre la loi travail, il avait été victime d'un grave accident de moto qui avait coûté la vie à Hervé Renet, membre de la CGT et maire de Saint-Croix-Hague.