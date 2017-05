Manifestations du 1er mai très politiques dans l’Yonne

Environ 200 personnes ont manifesté dans les rues d’Auxerre et 120 personnes à Sens, pour la fête du travail. Une mobilisation marquée, évidemment, par l’élection présidentielle. Les syndicats étaient divisés. Les manifestants partagés.

Un peu plus de 300 personnes dans les rues de Sens et Auxerre pour le premier mai. Pour cette fête du travail 2017, la mobilisation a été légèrement plus faible que l’année dernière dans l’Yonne. Mais le ton était tout à fait différent.

Des syndicats divisés

Le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle était au centre des discussions. Il a aussi été le raison de la désunion des syndicats, dans l’Yonne comme ailleurs.

Dans notre département, la CGT, Solidaires et la FSU ont battu le pavé ensemble pour demander «la fin des reculs sociaux qui font le terreau de l’extrême droite ». Un mot d’ordre très politique mais il était impossible de faire autrement, selon Didier Bourigault, le secrétaire départemental de la CGT dans l’Yonne : "On ne peut pas faire abstraction des résultats du premier tour de la présidentielle. Et pour nous, pas une voix ne doit se porter sur la candidate de l’extrême droite".

Dans le cortège, aucun drapeau de la CFDT de l'Yonne : ses adhérents étaient appelés à participer à un rassemblement régional à Dijon.

Il n’y avait pas de banderoles de FO non plus. Le syndicat, qui refuse de donner des consignes de votes à ses adhérents, avait prévu un rassemblement plus discret, devant la maison des syndicats. "Nous ne souhaitions pas participer à un 1er mai où des mots d’ordre politiques pourraient venir interférer, instrumentaliser notre participation", explique Reynald Millot, le secrétaire département de Force Ouvrière. "Ce n’est pas notre rôle d’organisation syndicale de dire on faire barrage au front national ou on va voter Macron."

Des manifestants désemparés

Dans le cortège auxerrois, le second tour de l’élection présidentielle était au cœur de toutes les conversations. Tous ici affirment qu’ils ne veulent de Marine Le Pen, qu’il faut faire barrage à l’extrême droite. Mais ces manifestants ont combattu la loi travail l’année dernière. Une réforme du code du travail qu’Emmanuel Macron souhaite amplifier s’il est élu président. Alors ces militants sont désemparés.

Nina, enseignante à Auxerre, drapeau FSU dans la main, ne votera pas blanc : "je pense qu’il y a une urgence, tout de suite, à faire barrage au Front National. Donc je pense que je vais voter pour Emmanuel Macron. Mais à contrecœur ! Je n’adhère pas du tout à ses idées qui, à mon avis, paupérisent les gens et alimentent ces discours de haine et de rejet".

C’est dur de voter contre ses idées, mais il faut choisir le moindre mal (Claudette - CGT)

Jérôme Courtois, le secrétaire départemental de Solidaires 89, n’est pas aussi sûr de ce qu’il fera dimanche : "c’est un cas de conscience. L’année dernière, on a fait grève, on a perdu de l’argent, on a manifesté pendant des semaines et des semaines. Et aujourd’hui, il faudrait voter pour un des chantres du libéralisme… ça fait mal ! Et pour l’instant, je ne sais pas encore si je vais voter pour ce monsieur."

Claudette, cégétistes à la retraite, se désole : "C’est dur de voter contre ses idées, mais il faut choisir le moindre mal". Un peu plus loin, Martine pense déjà au coup d’après : "Il y a les législatives, après, donc il faudra s’en servir pour faire émaner un parlement qui ne sera pas forcément du côté de celui qui sera élu en tant que président de la République." Et tous en sont convaincus, la colère de la rue sera de retour. "Macron va passer mais on ne le laissera pas faire tout ce qu’il veut", prédit Claudette.

