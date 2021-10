Manifestations du 5 octobre : le point sur les perturbations en Occitanie

Les syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU, ainsi que la Fidl, la MNL, l'Unef et l'UNL appellent à la mobilisation pour défendre les salaires et envoyer un "signal fort" à six mois de la présidentielle. Une mobilisation aussi contre la réforme des retraites et de l'assurance chômage.

Un appel national à la grève a été lancé par plusieurs syndicats pour ce mardi 5 octobre dans plusieurs secteurs, allant des transports à l'Éducation nationale.

Des perturbations sont donc possibles dans les écoles, les collèges et les lycées de la région. Les ATSEM, les personnes qui assistent les enseignants de maternelle sont aussi appelés à se mobiliser. Cette grève pourra également toucher les services de restauration, certains parents ont reçu des messages des établissements leur demandant d'apporter des repas froids ce mardi pour les enfants. La mairie de Toulouse indique que dans cette situation d'appel à la grève, les repas ne sont pas livrés dans les écoles.

Cette grève peut aussi avoir des conséquences sur le ramassage des ordures, les services de l'Etat civil ou tout autre service public.

Des perturbations dans les transports

La SNCF indique que les TGV circuleront normalement mais attention certaines lignes TER seront perturbées. Tous les TER entre Albi et Toulouse sont supprimés demain. Il y aura seulement 3 TER entre Toulouse et Castres (contre 10 habituellement), trois autres entre Castres et Toulouse (contre 10 habituellement). Les lignes entre Toulouse et Montauban et entre Toulouse et Auch ne sont quasiment pas touchées. Des cars de substitutions sont mis en place sur les lignes perturbées. Vous retrouvez toutes les informations trafic sur le site internet de la SNCF.

Il n'y a pas de perturbations signalées pour le moment du côté des transports urbains. A l'exception de Toulouse mais il s'agit là d'une grève contre la sous-traitance de certaines lignes.