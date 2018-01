Les aide-soignantes et infirmières des maisons de retraites de Vaucluse manifestaient ce mardi à Avignon contre la réforme des tarifs. Le personnel des EHPAD demandent des recrutements car ils n'ont plus les moyens d'effectuer correctement les soins dans les maisons de retraite de Vaucluse.

Avignon, France

Plus de 300 aide-soignantes et infirmières des 58 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Vaucluse ont défilé ce mardi matin entre la cité administrative et le conseil départemental à Avignon.

Les manifestants dénoncent la réforme des tarifs, mais surtout le manque de moyens et de personnel. En Vaucluse, on compte plus d'un millier d'employés dans les maisons de retraites.

Souffrance, manque de temps et de moyens

C'est la première fois que les différents syndicats se mobilisent ensemble. Les directeurs des maisons de retraites soutiennent le mouvement.