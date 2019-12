Réforme des retraites : comment fonctionnent les caisses de solidarité des syndicats ?

Dijon - France

Les syndicats de nouveaux dans la rue ce mardi partout en France. Jeudi dernier on a vu entre 800 000 -selon le ministère de l'intérieur- et 1,5 millions de manifestants d'après la CGT. A Dijon ils étaient 8000 à se mobiliser contre la future réforme des retraites à points voulue par le gouvernement. Et à l'appel d'une intersyndicale FO, CGT, Solidaires et FSU ils remettent ça ce mardi 10 décembre. A Dijon le rendez-vous est fixé à 14 heures place de la Libération. Et déjà un nouvel opus est prévu jeudi à 14 heures toujours à Dijon, au lendemain des annonces du Premier Ministre.

"Les jours de grève ne sont pas payés"

Le bras de fer se poursuit avec le gouvernement et ça pourrait durer. Pour aider les grévistes qui pourraient se retrouver en galère en fin de mois "car contrairement à certaines idées reçues les jours de grève ne sont pas payés" explique Franck Laureau secrétaire général du syndicat FO en Côte-d'Or, certains syndicats mettent parfois en place des caisses de solidarité.

7 euros par heures à compter du deuxième jour

La CFDT, par exemple, possède une "caisse nationale d'action syndicale" permanente alimentée par une partie des cotisations. À partir du deuxième jour de grève, l'adhérent gréviste peut recevoir une indemnité de 7 euros par heures. Pour la percevoir il doit remplir un formulaire et fournir des justificatifs.

L'an passé la CGT y a eu recours

La CGT, elle ne possède pas de telle caisse permanente. Mais, en cas de mouvement d'ampleur elle est en mesure de mettre en place une cagnotte ou plutôt une caisse de solidarité. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait fait l'an passé lors de la grève des cheminots. "Cela peut servir à payer des repas, des cafés, des déplacements pour une manifestation" mais il s'agit aussi parfois de répondre à "des demandes personnelles de grévistes en difficulté" expliquait l'an passé sur BFM Business David Dugué membre de la confédération. L'instauration de ce système de solidarité remonte à 2016 avec les manifestations contre la loi Travail. Le but bien sûr étant de tenir le plus longtemps possible face au gouvernement.

"Pas de caisses de solidarité pour l'instant" explique la CGT en Côte-d'Or

"Il peut également y avoir des modalités de débrayages mises en places avec une heure, deux heures de débrayages, une journée, les syndicats en discutent dans les entreprises. Pour l'instant on ne parle pas de caisses de solidarité mais selon la suite du mouvement on pourrait bien évidemment l'envisager" explique Sandrine Mourey, secrétaire générale de la CGT en Côte-d'Or.