Manifestations à Toulouse : "On ne peut pas faire pression constamment sur l'économie", s'alarme un commerçant

Une nouvelle journée de manifestations est prévue partout en France ce mardi 28 mars, contre la réforme des retraites . À Toulouse, les commerçants s'inquiètent d'un retour de la violence depuis quelques jours. Interview de Benjamin Serra, restaurateur et vice-président de la CPME Haute-Garonne.

Les dernières manifestations, ça vous rappelle les Gilets Jaunes ?

On n'en est pas encore là, mais c'est notre crainte. Je pense qu'il y a un vrai risque. Au départ, il y avait quand même quelque chose qui était bien tenu dans les manifestations sur la réforme des retraites. Avec les syndicats, c'était organisé, il n'y avait pas de casse. Mais là, il y a perte de contrôle, et chaque manifestation devient la contestation de tout, pas uniquement de la réforme des retraites. Tout est en train de s'agglomérer. Il n'y aura plus de vrais organisateurs, et ça va partir dans tous les sens.

Il y a encore ce traumatisme présent chez les commerçants ?

Oui, clairement. C'est le retour de cette anxiété du samedi puis du mardi, désormais. Ce sont les mêmes slogans qu'on retrouve de plus en plus. Et on se retrouve dans cette situation où à partir de 15h ou 16h, on essaye de rentrer des poubelles, on essaie d'être prudent parce qu'on sait que ça va déraper à la tombée de la nuit.

Vous rangez vos terrasses un peu plus tôt que prévu ? Vous imaginez ne pas ouvrir en soirée ?

Il y a deux choses. Il y a effectivement cette partie casse qu'on va anticiper, mais on doit aussi travailler pour continuer notre activité économique, qui est menacée aussi par cette prise d'otage qu'on retrouve avec les coupures d'électricité. Des coupures qui ont fait beaucoup de tort aux commerçants. Moi, je suis restaurateur, avec une vingtaine de salariés qui arrivent vers 9h. Et quand à 13h on se retrouve sans électricité, à 15h, à la fin du service, on a fait zéro couvert. Donc c'est du sabotage, c'est une prise d'otage économique et ce n'est pas tenable durablement parce que c'est de l'anxiété. Quand vous avez une coupure d'électricité à 12h et une remise en service à 13h30, vous avez saccagé la demi-journée des restaurateurs.

Donc, vous vous dites solennellement aux militants CGT de cesser les coupures d'électricité ?

Oui, je pense qu'il faut absolument stopper ça, et stopper même toutes les autres grèves. On voit aussi que dans certaines villes le ramassage des ordures n'est plus effectué. On ne peut pas mettre une pression constamment sur la société civile et la société économique. Ce n'est pas durable. On entend le droit de grève, mais il ne faut pas que ce soit au détriment d'autres personnes.

À Toulouse le maire Jean-Luc Moudenc demande à la préfecture qu'elle établisse des parcours de manifestations en évitant les zones commerçantes. C'est possible ça ?

C'est délicat. Je n'ai pas la solution. Cette grogne sociale s'exprime par la violence et dans la rue. Donc on peut éventuellement sécuriser un quartier, mais ça va être au détriment d'un autre. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne veut pas de casse dans un secteur commercial pour accentuer cette casse dans un secteur résidentiel ? Ce n'est pas acceptable non plus. Mais si je voyais monsieur le préfet, je demanderai à ce qu'il n'y ait plus de casse. Il faut un maintien de l'ordre efficace. Et puis rétablir le lien entre les grévistes et les corps politiques.