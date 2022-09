Manifestations pour les salaires et contre la réforme des retraites : les perturbations à prévoir en Limousin

Salaires, pouvoir d'achat et retraites. Ce jeudi, l'intersyndicale CGT-FSU-Solidaires appelle à une journée de mobilisation. Limoges, Brive ou encore Ussel et Bellac, des rassemblements sont prévus dans plusieurs villes du Limousin. Des perturbations sont à prévoir dans les transports et les écoles.