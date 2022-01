Manifestation pour les salaires et le pouvoir d'achat : environ 150 personnes à Privas

Environ 150 personnes ont manifesté ce jeudi matin à Privas, selon les chiffres de la police. C'était la première des manifestations organisées en Ardèche pour cette journée nationale de grève interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats notamment CGT, FO et FSU. Les revendications portent sur l'assurance chômage, les retraites mais surtout le salaire et l'emploi. D'autres rassemblements sont prévus dans l'après-midi à Valence, Aubenas et Annonay.