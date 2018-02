Toulouse, France

Bientôt deux semaines que les agriculteurs de l'ouest de l'Occitanie tentent de se faire entendre pour conserver le classement de leurs communes en zones défavorisées. La situation devient complexe à gérer chez Vinci autoroutes. Les blocus et les barrages s'enchaînent sur l'A62, l'A20 , l'A64, l'A68 ou même la rocade toulousaine et la voirie est mise à rude épreuve.

Le chasse-neige mobilisé à Montauban!

En une semaine, les "hommes en jaune" se sont transformés en éboueurs, Denis Laurent responsable communication et clientèle pour le secteur Midi-Pyrénées Aquitaine : "Ce week-end, on a dépassé le millier de tonnes de déchets évacués, on arrivera peut-être à plusieurs milliers de tonnes de déchets qu'il faut recycler". Des pneus, du fumier, de la paille, des bâches, des bidons etc...

Les agents de Vinci ont même du sortir le chasse-neige pour déblayer. Pourtant il ne neigeait vendredi dernier à Montauban.

"On a vu nos équipes sortir le chasse-neige et se faire aider par les pompiers qui eux ont sorti les lances à incendie des camions d'aéroport pour nettoyer les chaussées rendues trop glissantes. Et le chasse-neige pour racler tout ce qui avait été déversé. Sans compter tous les moyens exceptionnels qui sont déployés dans les PC pour informer les usagers, et sur chaque section d'autoroute où ce sont des dizaines de personnes qui sont mobilisées". Denis Laurent de Vinci Autoroutes.

Ainsi le week-end dernier, ce sont des équipes de Cahors qui sont venues prêter main forte au personnel du secteur de Montauban. Pour le moment Vinci autoroutes dit ne pas avoir fait les comptes et refuse de chiffrer le manque à gagner sur les péages de Valence d'Agen ou de Castelsarrasin fermés depuis cinq jours parfois. La société communique sur le service aux usagers.

Patience dans la zone industrielle nord de Montauban.

Même patience dans les entreprises montalbanaises pourtant impactées par la "ZAD" des agriculteurs installée sur la rocade au nord de la ville. Les sociétés du secteur anticipent, changent le parcours de leurs camions ou se transforment en GPS pour que leurs fournisseurs évitent l'A20.

"Je sais que c'est difficile aussi pour eux, reconnaît Alain Iches, président de la FDSEA 82, on en a quelques-uns qui sont venus nous trouver en nous disant que c'était compliqué mais qu'ils comprenaient notre mobilisation et qu'ils nous soutenaient sur le fond".

Les agriculteurs d'Occitanie doivent être reçus à nouveau ce mercredi en fin de journée au ministère de l'agriculture. Une journée qui sera encore marquée par des barrages tous azimuts. La FDSEA 82 appelle à la paralysie de toutes les routes du Tarn-et-Garonne, des cortèges sont attendus pour bloquer à nouveau Toulouse.