Manifs à Bordeaux : "on va très vite voir les conséquences sur les chiffres d'affaires des commerçants"

Jeudi dernier certaines boutiques du centre-ville de Bordeaux ont dû baisser le rideau face aux violences et dégradations commises par quelques manifestants en marge et à l'issue du cortège syndical.

Quelques commerces ont également été privés d'électricité pendant quelques heures. Face à ces débordements et à 3 jours d'une nouvelle manifestation Bruno Tripon, président de l'association des commerçants des Grands Hommes, en appel à la raison.

France Bleu Gironde : comment vivez-vous ces manifestations dont certaines dégénèrent par des affrontements avec la police ?

Bruno Tripon : Pas bien évidemment. On a des salariés et des clients qui ont peur de venir dans nos magasins. Moi j'ai un total respect pour les manifestations déclarées. Par contre je ne peux pas supporter les délinquants qui cassent et qui brûlent.

C'est l'image de Bordeaux qui est dégradée ?

Oui il suffit de voir les images qui tournent sur les télévisions étrangères avec les incendies dans les rues ou à la mairie. Pour nous qui vivons essentiellement du tourisme c'est très mauvais. On va bientôt entrer en période touristique. Les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants vont vite avoir de grosses désillusions sur leurs chiffres d'affaires.

Quelles sont les retombées économiques des manifestations à Bordeaux ?

Pour l'instant je n'ai pas de chiffres mais je rappelle que Bordeaux c'est plus de 8.000 commerces, plus de 50.000 salariés en emplois directs et autant en indirects. Je veux dire aux casseurs qu'ils mettent en péril tous ces gens là.

