ManiKHeir apporte déjà "un regain pour les commerces" de Bessé-sur-Braye selon le maire, Jacques Lacoche

Un job-dating de six jours prend fin ce mardi 22 novembre pour attribuer 175 postes au sein de l'entreprise ManiKHeir , repreneur du site ArjoWiggins de Bessé-sur-Braye. L'unique usine française de gants médicaux jetables se construit en lieu et place de l'ancienne papeterie, dont la liquidation judiciaire avait conduit à la suppression de 580 emplois dans la commune et 700 dans toute la Sarthe. Les entretiens et l'arrivée de 72 salariés malaisiens pour monter et programmer les futures machines de l'usine redonnent de la vie à la commune limitrophe du Loir-et-Cher.

"Ça redonne déjà un regain au commerce. Le restaurant fonctionne mieux, les boulangeries fonctionnent mieux. Ils avaient été principalement impactés par la fermeture d'ArjoWiggins", affirme Jacques Lacoche, la maire de Bessé-sur-Braye. Les anciens salariés du site s'y rendaient chaque midi pour déjeuner. Ils sont pour l'instant remplacés par ceux qui construisent la nouvelle usine, avant son ouverture prévue en 2023.

Même si l'espoir renaît, Jacques Lacoche fonde encore d'autres espoirs autour de l'arrivée de ManiKHeir : "Je voudrais bien que des gens de l'extérieur arrivent. Déjà parce qu'on a quelques maisons à louer, mais surtout, ça permettrait peut être de voir arriver des familles avec des enfants pour pérenniser les écoles."

Un manque à gagner sur les impôts locaux

En revanche, selon le maire, la situation ne va pas revenir tout de suite à la normale. Il falloir encore patienter. "Il y a une perte, et on va en subir le contre-coup pendant encore au moins trois à quatre ans. Mais après, j'ai l'espoir que l'on retrouve une situation, pas aussi bonne qu'avec ArjoWiggins... Mais au moins on aura sauvé la situation, disons". Dans les pertes en question, un manque à gagner sur les impôts locaux : "Les impôts ne tombent plus, ou moins. Les bâtiments qui sont démolis pour en construire d'autres, ça nous fait du foncier en moins, même si on va le récupérer après. Mais il y a un moment de vide entre le moment où le bâtiment a été démoli et le moment où il a été construit, où il va être pris en compte pour les impôts fonciers."

ManiKHeir a pour ambition d'embaucher 300 personnes en 2024-2025 et de produire 840 milliards de gants par an. Ils seront à destination des hôpitaux français puis européens.

Le dernier job-dating a lieu ce mardi entre 9h30 et 17 heures à la salle Pléiade de Bessé-sur-Brayes.