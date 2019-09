Manoir industries à Bouzonville : "L’heure est à la reconstruction"

Après le choc de l'incendie jeudi 29 août à Bouzonville, les quelques 180 salariés de Manoir industrie ont été rassurés ce mercredi. Lors d'un comité social et économique extraordinaire, ils ont eu l'assurance que le site ne fermera pas, la forge sera reconstruite.

Bouzonville, France

L’heure est à la reconstruction après l’incendie qui a ravagé 800 mètres carrées des 3.000 mètres carrés de Manoir industries à Bouzonville, c'est le message transmis ce mercredi lors d’un comité social et économique extraordinaire.

Tout sera fait pour limiter le chômage partiel, autrement dit le chômage technique. Depuis lundi, 18 des 180 salariés sont concernés. Ils touchent une partie de leur salaire même s'ils n'ont plus de travail, et Manoir industries est aidé par l'Etat. Ils pourront même toucher l'intégralité si des formations sont mises en place. "Ce qui permettrait de revenir plus forts au redémarrage" souligne un élu du personnel, Thierry Didelon de la CFDT.

Les contrats de la trentaine d'intérimaires ont été résiliés. Les autres salariés ont pu retrouver leur poste, que ce soit à l'usinage, l'outillage, le parachèvement et l'administration. "En attendant que la forge soit réparée, il faudra peut-être sous-traiter des commandes, l'idée est de continuer à _satisfaire les clients_, de les rassurer" poursuit Thierry Didelon.

Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les salariés qui ont assisté au départ du feu, une pièce à 800 degrés est tombée et a déclenché l'incendie.