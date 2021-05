Manpower recrute 500 personnes en Sarthe

Manpower recherche 500 personnes en Sarthe. Cela concerne de nombreux secteurs d'activité : l'industrie, l'agro-alimentaire, mais aussi le BTP, le transport, la logistique, et le luxe. Un an après le début de la crise sanitaire, la main d'oeuvre manque dans beaucoup de secteurs.

Il y a des offres d'emplois en Sarthe et dans beaucoup de secteurs. C'est un peu le message de Manpower. Les agences d'intérim recrutent 500 personnes sur la Sarthe. Un début de reprise, un an après le début de la crise sanitaire.

Des signes encourageants mais il faut rester prudent.

Soline Seychelle, la responsable de Manpower en Sarthe pour le BTP © Radio France - Charles Deyrieux

On forme les demandeurs d'emploi

500 offres d'emploi sur toute la Sarthe, le chiffre peut paraître énorme mais en fait il correspond quasiment à celui des autres années. Il y a toujours de nombreux besoins dans l'agro-alimentaire. En revanche, ce qui est un peu nouveau, c'est l'arrivée d'une forte demande dans la logistique, le transport et le luxe. De plus, tout le secteur du BTP repart. Les carnets de commande de certains artisans en Sarthe (plombier, électriciens, maçons) sont pleins jusqu'à l'année prochaine. Du coup, les responsables de Manpower en Sarthe font non seulement le recrutement, mais assurent aussi la formation.

On manque de main d'œuvre et on recrute des personnes qui ont juste envie de travailler

souligne Soline Seychelle, la responsable de Manpower BTP en Sarthe

Les demandeurs d'emploi sont sélectionnés en entretien individuel soit dans les agences sur rendez-vous soit en visio selon les secteurs et les métiers. Les candidats sont systématiquement sélectionnés avant d'être envoyés dans les entreprises. Enfin, sachez qu'il y a aussi de nouveau des besoins dans l'hôtellerie et la restauration.

