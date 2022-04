Malgré les efforts, les bus d'ADS Voyages, à Chavagne, manquent de chauffeurs

Bus cherchent chauffeurs ! À Chavagne, dans la métropole rennaise (Ille-et-Vilaine), l'entreprise ADS Voyages retrouve une activité quasi normale, depuis le mois de janvier. Les clients reprennent goût au voyage et font appel à elle pour des séjours en Savoie, à Lourdes ou dans les pays limitrophes. Mais la pénurie de conducteurs n'est pas endiguée.

Stéphane Duboullay, le patron de l'entreprise, a même misé sur un autre cheval : le transport scolaire. Depuis le mois de septembre, il intervient sur les communes de Bruz, Cesson-Sévigné et Mordelles. "L'objectif, c'était un peu de me constituer un vivier de conducteurs, explique-t-il. Pour conduire des bus de tourisme, il faut avoir une certaine expérience. Le scolaire permet de se faire la main."

"Faire du scolaire, c'était sauver l'entreprise" - Stéphane Duboullay, patron d'ADS Voyages

Il a vite déchanté. "Je pensais ajouter une corde à mon arc mais j'y ai plutôt ajouté des emmerdes", avoue-t-il. Il peine à trouver aussi des chauffeurs pour ces prestations, plus régulières et moins aléatoires que dans le tourisme. Certains lui ont fait faux bond. "En restauration, s'il vous manque des serveurs, vous pouvez vous arranger et faire moins de couverts, compare Stéphane Duboullay. Moi, ce sont des enfants à amener à l'école. Si quelqu'un a du retard ou ne peut pas venir, comment je fais ?"

Jusqu'ici, il a toujours réussi à se débrouiller. "J'ai quand même des conducteurs compréhensifs, sourit-il. Il y a des conducteurs retraités qui viennent nous donner un coup de main. Ma secrétaire et moi, on a le permis, alors on roule aussi ! On est content car l'activité reprend enfin mais c'est dur, physiquement. Régulièrement, j'envoie un devis à minuit, et le lendemain je suis au scolaire à 6 heures."

"Je n'ai jamais laissé un client sur le trottoir, mais je sens que ça pourrait bientôt arriver" - Stéphane Duboullay, patron d'ADS Voyages

Il craint de ne pas tenir sur la durée. "Le profil des chauffeurs n'a pas changé avec la crise sanitaire, juge Stéphane Duboullay, mais il y a un changement de mentalité. Ce sont des personnes qui ne se projettent pas et qui peuvent être présentes aujourd'hui et absentes demain." Le chef d'entreprise estime qu'il lui faudrait 20% de conducteurs en plus pour tourner correctement.

