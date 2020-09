Manque d'attractivité commerciale à Laval : "ce n'est pas la faute de Saint-Berthevin" se défend Yannick Borde

"On a concentré sur Saint-Berthevin les grandes franchises, ce qui fait que sur Carrefour dans le quartier Grenoux notamment, les enseignes souffrent". La déclaration ce mardi de Bruno Bertier, 1er adjoint au maire de Laval, sur France Bleu Mayenne, n'a pas plu à Yannick Borde, le maire de Saint-Berthevin.

Si la principale ville du département se vide ou n'attire pas de nouveaux commerces et si ça marche plutôt bien à la périphérie, ce n'est pas quand même pas de sa faute souligne-t-il : "c'est toujours facile de dire que c'est la faute des autres. Pendant le mandat de Garot-Boyer à Laval, on nous a fait miroiter l'arrivée de Zara. Ensuite, sous Zocchetto, c'était H & M. Si on avait voulu que H & M vienne à Saint-Berthevin, ça aurait pu se faire. Ce qui m'agace c'est d'entendre que c'est la faute de ma ville si rien ne se passe à Carrefour. Quand on dit que tous les commerces de Carrefour vont à Saint-Berthevin, c'est faux. La seule enseigne qui est venue, dans le cadre du Retail Park, c'est La Halle. On a toujours convenu de deux choses. D'une part quand un magasin veut venir à Saint-Berthevin, dans tous les cas, il n'ira pas dans le centre-ville de Laval. D'autre part, si on a une enseigne sur le territoire de l'Agglo, c'est quand même un élément d'attractivité plutôt que de subir la fuite vers les autres grandes agglomérations (Le Mans, Rennes, Angers NDLR)".