Manque d'inspecteurs : les délais de passage du permis s'allongent dans la Vienne

"En voiture, un élève qui serait prêt aujourd'hui, on aura du mal à le présenter avant septembre (au permis, ndlr)" : c'est le constat de Jonathan Trébuchère, gérant de l'auto-école Shaka School à Poitiers. Début avril, un inspecteur du permis de conduire a démissionné, compliquant une situation déjà tendue dans le département de la Vienne. Selon le SNICA-FO (Syndicat National des Inspecteurs, Cadres et Administratifs du permis de conduire et de la sécurité routière), six inspecteurs travaillent actuellement dans la Vienne, alors qu'ils devraient être huit.

Alors forcément, le nombre de créneaux pour les passages de permis diminuent drastiquement. Pour l'auto-école Shaka School, c'est plus d'une trentaine de candidats au permis (voiture et moto confondues) qui seraient prêts à passer le permis dès aujourd'hui. Alors il faut trouver des solutions, explique le gérant : "En voiture, quelqu'un qui est prêt on peut lui proposer la conduite supervisée. On peut lui permettre aussi d'espacer ses heures de conduite", même si la seconde option s'avère souvent plus coûteuse. En revanche : "il y a des contraintes en voiture, c'est souvent un premier permis, il y a des besoins de déplacement pour l'été, un job saisonnier par exemple. Il y a des enjeux sociaux qui sont un peu plus importants que pour le permis moto, bien souvent un permis loisir".

Certaines auto-écoles ne peuvent plus prendre d'élèves

Plus dur à accepter pour le gérant : depuis le mois de décembre, il ne peut plus prendre de nouveaux élèves en cours de conduite. Et il est loin d'être le seul puisque certaines personnes lui expliquent parfois que c'est leur troisième refus : "C'est pour moi quelque chose qui est extrêmement compliqué (...) c'est quand même hallucinant, j'ai pas fait une activité pour mettre les gens à la porte, ça ne marche pas comme ça." Il garde le sourire, et n'accuse personne, pourtant cette situation impacte son activité. Lui aussi doit trouver des solutions pour compenser ses pertes, en répondant à des appels d'offres. Il forme par exemple les agents de la Poste à l'utilisation du scooter électrique.

"On demande un vrai recrutement"

En mars l'Assemblée Nationale a adopté une loi portée par le député Renaissance de la Vienne Sacha Houlié pour faciliter l'accès au permis de conduire . Mais pour le SNICA-FO, une disposition en particulier est problématique : pour augmenter le nombre d'inspecteurs partout en France, certains fonctionnaires ou agents contractuels publics pourraient faire passer l'épreuve pratique du permis. Ce que déplore Olivier Balay, délégué pour le syndicat : "On demande un vrai recrutement d'inspecteurs titulaires fonctionnaires et pas supplétifs qui ne feraient le métier que quelques mois ou quelques années. On veut que ça soit pérenne parce que les besoins sont récurrents". Il précise que la formation, qui dure plusieurs mois, est "pointue, et ne peut pas se faire comme ça au pied levé".