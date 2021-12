Manque de lumière, de décoration, d'affichage : la colère de plusieurs artisans du marché de Noël de Reims

L'ambiance n'est plus à la fête pour les occupants du village des artisans, sur les hautes Promenades de Reims. Ils se plaignent d'être trop isolés, de ne pas avoir de décorations pour animer le lieu, ni assez de lumière. Résultat, leurs chiffres sont en berne et ils veulent être dédommagés !

A part quelques guirlandes qui relient les arbres entre eux, il n'y a pas une seule décoration pour égayer le "village des artisans" du marché de Noël de Reims : pas une lumière, pas un sapin décoré. "C'est triste, ce n'est pas festif", disent en choeur les commerçants qui occupent les 18 chalets. "On est loin les uns des autres. Ils auraient dû mettre des décorations entre les chalets, ou alors nous positionner au pied de la porte Mars, là où il y a les décorations !".

Installés depuis le 26 novembre sur les Promenades Jean-Louis Schneiter, les artisans en ont gros et n'ont pas l'intention de rester silencieux. "C'est un manque d'affichage et de communication", explique Frédérique qui a face à elle deux chalets vides : "Je me sens complètement isolée ! Il y a un chalet qu'ils n'ont jamais réussi à louer et l'autre est prêté à une association qui ne vient pas tout le temps. Ca ne donne pas envie de venir".

2 des 18 chalets du village des artisans de Reims sont vides © Radio France - Aurélie Jacquand

3 000 euros de location de chalet, mais pas de client

Les artisans ont conscience d'essuyer les plâtres, puisque pour la première fois depuis 2016, le marché de Noël est présent en différents points de la ville de Reims, mais ils aimeraient être entendus et soutenus par la mairie et les Vitrines de Reims. "Les réunions ont été infructueuses, parce qu'ils nous ont dit qu'ils feraient de leur mieux, mais qu'ils n'avaient pas les moyens et puis que c'était à nous de trouver aussi des idées...", se désespère Camille, vendeuse et créatrice des peluches Ninousse. Depuis l'ouverture du marché, elle n'en a vendu que trois !

Elle, a loué son chalet pour deux semaines, un autre artisan prendra le relais et c'est d'ailleurs l'un des principes de ce village des artisans, afin de permettre au plus grand nombre de participer au marché de Noël, pour un coût moindre. Sabrina en revanche, restera sur la totalité de la période, pour 3 000 euros de loyer : "Je ne vais pas vous donner mes chiffres, mais je perds de l'argent par rapport aux autres années. ca fait 4 ans que je viens et ce n'est pas du tout pareil que quand on était dans la cour du palais du Tau".

Camille Guerlot, créatrice de la marque de peluches Ninousse © Radio France - Aurélie Jacquand

J'ai l'impression d'être punie en étant ici

Face à ce constat, de nombreux artisans réclament le remboursement de la location du chalet ou, à minima un dédommagement. C'est le cas de Sandrine, venue de région parisienne pour vendre ses bijoux en céramique : "J'ai signé un contrat où l'on me dit qu'il n'y aura que des artisans d'art qui créent et fabriquent des petites séries et finalement ce n'est pas le cas, il y a des revendeurs ici !". Et elle ajoute : "J'ai l'impression d'avoir été dupée".

Ce mercredi soir, l'adjointe au maire de Reims en charge du commerce et de l'artisanat, Marie-Inès Romelle, devait aller à la rencontre des commerçants du village des artisans de Reims, afin de tenter de trouver des solutions et des réponses à leurs demandes.