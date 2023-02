Manque de neige dans les stations de ski ? "Aucun souci à se faire", assure le président d'Isère Attractivité

En ces vacances de février, "la fréquentation est très bonne dans les stations de ski de l'Isère", se félicite ce lundi 13 février Christophe Suszylo, président d'Isère Attractivité et maire du Versoud. "Pas d'inquiétude" concernant le manque de neige, assure l'élu.

France Bleu Isère : La deuxième semaine des vacances de février débute ce lundi 13 février. Avez-vous un premier bilan ? La fréquentation est bonne ?

Christophe Suszylo : Oui, la fréquentation est bonne. C'est vrai que les vacances d'hiver sont le temps fort de nos stations de ski alpin, elles représentent plus de 35 % de toute l'activité hivernale. Ce sont quatre semaines très importantes, avec deux semaines centrales et un taux de réservation moyen important, plus de 70 % sur l'ensemble de nos stations. Et puis il y aura forcément un pic sur les deux semaines centrales, cela débute samedi, avec plus de 90% de réservation sur les stations de haute altitude.

Il y a du monde donc, mais il faudrait qu'il neige non ? C'est votre souhait en tout cas ce matin ?

Alors la neige est bien travaillée techniquement. Aujourd'hui, avec le matériel, on est en capacité d'avoir une neige avec une couche suffisante. Effectivement, les dernières tombées de neige remontent au 22 janvier, on espère donc que la semaine prochaine il puisse y en avoir peut-être un peu. En tout cas, la neige est bien travaillée. On a pu, compte tenu des températures froides depuis une dizaine de jours, produire de la neige en quantité pour maintenir le manteau neigeux, c'est important.

Des températures élevées sont attendues même en montagne. Cela vous inquiète pour la suite de ces vacances ? Il reste encore trois semaines de vacances d'hiver...

Non, pas d'inquiétude parce que les gens sont là, les gens veulent partager des moments de convivialité et il y a de nombreuses activités dans nos stations. Par exemple, cette semaine à Villard-de-Lans, on pourra participer à un gala de patinage mercredi soir, mais également faire des journées de ski nordique. Aux Sept Laux pour la Saint-Valentin, il y aura également de la sculpture sur glace. Donc nos stations sont équipées, de nombreuses activités sont possibles : le ski nordique, les chiens de traîneau, de la motoneige, des sorties en raquettes par exemple.

Ce que vous dites, c'est que les stations de l'Isère se sont préparées à cela ? En tout cas, elles mettent en place d'autres activités en parallèle du ski ?

C'est ça, elles ont d'ailleurs maintenant une belle activité estivale, donc même lors de la saison d'hiver, comme à Noël précédent, où ça a été un peu difficile au niveau de l'enneigement, les gens sont venus en nombre, passent des moments en famille, profitent de nos beaux panoramas isérois, vont au restaurant, profitent de cet ensoleillement exceptionnel et je crois que ça, c'est très important pour se faire du bien.

Je cite à cette occasion la tribune parue dans le journal Le Monde ce week-end, signée par plusieurs élus écologistes, notamment Eric Piolle, le maire de Grenoble, pour repenser le modèle touristique des stations de ski. Il dit notamment "L'or blanc, c'est fini, il faut le dire clairement". De toute évidence, ce que vous dites ce matin, c'est que la diversification des activités a déjà commencé dans les stations de l'Isère ?

Absolument, tout cela est engagé depuis déjà un certain temps et ça continuera. On sait qu'il y aura de la neige au moins jusqu'en 2050, que le travail technique est en place et que nos stations sont lancées, notamment avec le département, avec un plan d'accompagnement aussi sur des projets qui permettent d'adapter un peu ces saisons et de proposer à notre public de belles vacances en famille.

Vous l'avez dit, il y a de la neige mais de la neige un peu particulière, en partie de la neige de culture qui est parfois plus dure. Quels conseils on peut rappeler ce matin pour s'adapter à cette neige particulière ?

Très simplement, ce sont toutes les règles de bonne conduite qu'il faut tenir, comme par exemple ne pas mettre en danger autrui, adapter sa vitesse, choisir sa trajectoire pour sécuriser le skieur en aval et bien sûr, dépasser de manière assez large. Je ne le répéterai jamais assez : on est en vacances, on doit prendre son temps pour profiter de belles vacances en famille.

Prendre son temps, c'est un peu le credo, en particulier depuis le Covid. Avez-vous perçu ce changement et est-ce que le département de l'Isère, sur le plan touristique, est prêt à cette nouvelle donne depuis le Covid ?

Absolument, avec notamment de belles fréquentations dans les Gîtes de France, en période estivale comme hivernale, les choses sont en place. On a des atouts exceptionnels en Isère, on a par exemple aussi des musées gratuits. Donc on peut très bien, sur une demi-journée, descendre en plaine et profiter de cette gratuité des musées. On le sait, les vacances d'hiver sont aujourd'hui moins sportives qu'elles ont pu l'être par le passé. Les gens skient en moyenne quatre heures aujourd'hui au lieu de six, ils font à peu près une dizaine de descentes. Le matériel est plus technique, on va plus vite et on fait plus de kilomètres. Donc l'objectif, c'est d'agrémenter ce séjour avec de nouvelles activités.

Et les perspectives pour les trois semaines de vacances qui restent, elles sont bonnes également ?

Oui le taux de réservation moyen est de 70% avec une montée à 90% dès la semaine prochaine donc c'est important pour nous. On a, je pense, aucun souci à se faire, avec en plus de belles conditions climatiques, avec un soleil qui sera persistant toute cette semaine et je l'espère encore un peu la semaine prochaine.