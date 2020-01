Absence de neige dans les Vosges, un manque à gagner pour les stations de ski

Elle se fait attendre depuis plusieurs semaines ... La neige a disparu des Vosges, et donc des stations de ski. Avec pour conséquence des pertes de chiffre d'affaires en ce début d'année.

Vosges, France

Au Champ du Feu, c'est "5 à 10 000" forfaits vendus en moins depuis le début de la saison, à cause du manque de neige. "D'ordinaire, on en vend 40 000 par an", précise Henri Morel, son directeur.

Une baisse des ventes de forfaits qui a aussi des conséquences sur l'emploi dans les stations. "On donne à nos saisonniers du travail de substitution", explique Thomas Cron, exploitant du Markstein. Et certains restaurateurs n'ont pas pu commencer la saison."

"10 à 30 couverts par jour" seulement

Constat en partie confirmé par Thierry Bouillon, chef de l'Auberge Hazemann, au Champ du Feu. Si les réservations d'hôtel se maintiennent, avec "80% en semaine et 100% certains week-end", l'activité du restaurant en self-service est fortement réduite. "On fait entre 10 et 30 couverts par jour", constate le cuisinier. Quand la neige recouvre les Vosges, ce chiffre peut grimper jusqu'à 150.

Les directeurs de station attendent donc tous avec impatience les vacances de février, où ils espèrent le retour de la neige.