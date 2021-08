Manséa, l'association des commerçants du Mans, favorable à la fin du "quoi qu'il en coûte"

Le "quoi qu'il en coute", c'est fini a confirmé ce lundi Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Un arrêt progressif des aides que le gouvernement justifie par la reprise de la croissance, qui pourrait atteindre 6% en 2021. C'est donc pour les commerçants la fin du fonds de solidarité qui s'arrêtera le 30 septembre prochain. Bruno Le Maire précise néanmoins que l'Etat continuera à "soutenir ceux qui en ont besoin" avec un dispositif "sur mesure". Une "bonne solution" selon Catherine Sasso, présidente de l'association des commerçants manceaux, Manséa.

France Bleu Maine : les commerçants du Mans sont ils prêts pour la fin du "quoi qu'il en coûte" ?

Catherine Sasso : oui parce qu'ils sont prêts à travailler. Donc on n'est pas dans l'attente des aides, on est dans l'attente d'une reprise de l'activité et surtout d'une activité normale.

Il y a l'envie de retravailler normalement, ce qui se comprend. Mais en même temps, il doit y avoir encore, on l'imagine, des commerces qui restent fragiles ?

Oui. Mais globalement aujourd'hui, il est trop tôt pour évaluer les difficultés des entreprises puisque pour celles qui ont été aidées avec le PGE (prêt garanti par l'Etat, ndlr), les amortissements commenceront l'année prochaine.

Vous dites "ça va bien finalement pour les commerçants manceaux" ?

Oui, ça va bien aujourd'hui. Mais demain, on ne sait pas. C'est à dire qu'on a plein de signaux qui font qu'on ne pas dire qu'on est joisses parce qu'en fait, on a quand même une activité qui est en lien direct avec ce qui se passe, avec un virus, avec des perturbations qui sont liées à ce virus. Donc même si aujourd'hui, cela va, l'avenir reste très incertain.

D'ailleurs, Bruno Le Maire précise que l'Etat continue de "soutenir ceux qui en ont besoin". On va passer d'un "dispositif général à du "sur mesure". Est-ce la bonne solution pour vous ?

Oui, je le crois. Je pense que c'est la bonne solution. On en peut pas bâtir une activité en ne pensant qu'à percevoir que des aides. Sinon, dans ce cas là, il faut arrêter.

Le ministre justifie la fin de ces aides par la reprise de la croissance. Est-ce que vous ressentez cette reprise ?

Alors, la reprise, oui. On a senti une amélioration après le dernier confinement. On a senti une reprise de la consommation mais on ne pourra véritablement faire le bilan en fin d'année. Parce qu'on a quand même aujourd'hui des perturbations. Ce sont les perturbations que nous avons tous les samedis depuis quelques semaines, c'est à dire des manifestations qui impactent notre activité. On a eu des périodes d'immobilisme et on a aujourd'hui tous les samedis des manifestations en centre ville qui commencent à être un petit peu embêtantes.