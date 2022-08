Mantes-la-Jolie : grâce au Secours Populaire, Halima et ses filles ont passé un bel été

En France, un enfant sur trois n'est pas parti en vacances cet été, d'après le Secours populaire. Alors comme chaque année, l'association organise la journée des Oubliés des Vacances. 5.000 Franciliens (enfants, accompagnants et bénévoles) vont débarquer ce mercredi sur la plage de Deauville dans le Calvados.

Le Secours populaire, "une deuxième famille"

Mais tout au long de l'été, le Secours populaire s'est organisé pour divertir les familles modestes qui n'ont pas pu partir. A Mantes-la-Jolie (Yvelines), Halima et ses filles Asma, 7 ans et Ikram, 10 ans, sont restées chez elles. Elles ne peuvent pas rendre visite à la famille au Maroc à cause de problèmes de papiers, et il n'y a pas de voiture. Pas évident de prendre le train avec un bébé et deux petites filles. Mais heureusement le Secours populaire était là.

"C'était une belle aventure !" : le bel été d'Halima et ses filles grâce au Secours populaire Copier

Elles ont enchainé les activités : une première journée à la mer à Cabourg en juillet, une sortie au Musée de l'Homme et au Musée Grévin, et un baptême de l'air dans un petit avion ! "C'était une belle aventure", sourit Halima, "même si on a eu un peu le trac au début !". "Moi je n'ai pas eu peur, j'étais devant", s'exclame Ikram. Elles ont volé pendant trente minutes, notamment au dessus du château de Versailles. Elles participent aussi aux collectes du Secours populaire.

Toutes ces activités leur ont permis de rencontrer du monde. "Ca fait plaisir", dit Halima, qui considère que le Secours populaire, c'est comme sa "deuxième famille ici en France". L'an dernier l'antenne de Mantes-la-Jolie n'existait pas, et Halima et ses filles sont restées dans le périmètre de la ville pendant tout l'été.