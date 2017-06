Manurhin placé en procédure de sauvegarde

La principale filiale du groupe Manurhin a été placée mercredi en procédure de sauvegarde. La société MR Equipement a vu son chiffre d'affaire diminuer de moitié entre 2015 et 2016.

La société MR Equipement, principale filiale du groupe Manurhin, a été placée mercredi 7 juin en procédure de sauvegarde après la perte de 12 millions d'euros l'an passé. Le chiffre d'affaire 2016 de la société spécialisée dans les biens d'équipement, les armes légères et les machines de cartoucherie s'est établi à 30 millions d'euros, soit moitié moins qu'en 2015.

Ce fleuron de l'armement français, qui emploie 175 salariés sur Mulhouse dans son usine de machines de cartoucherie, n'obtient plus des banques françaises le moindre euro de crédit pour ses investissements et son développement. Cette procédure de sauvegarde permet de faciliter le redémarrage du groupe : elle lui évite la cessation de paiement et permet à la société de geler ses dettes pendant une période de 6 mois plusieurs fois renouvelable.

Un administrateur judiciaire a été nommé. Il a pour mission d'aider la société à s'en sortir. Le contexte est plutôt favorable pour le site mulhousien, qui affirme que le carnet de commandes est rempli.