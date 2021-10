Marche arrière fiscale avec le Luxembourg : des agents des impôts dénoncent une surcharge de travail

Ils dénoncent la surcharge de travail liée au retour à l'ancienne convention fiscale avec le Luxembourg. A l'appel d'une intersyndicale Sud Solidaires, CGT, FO et CFDT, ils ont manifesté ce mardi devant les centre des impôts de Metz, Thionville et Hayange, dont une vingtaine de personnes place St Thiébault à Metz. Ce retour à l'ancienne convention fiscale concerne les couples assujettis à une double imposition, l'un travaillant en France, l'autre au Luxembourg. De nombreux foyers s'étaient plaint d'une hausse des impôts avec la nouvelle convention et Bercy a fait marche arrière le 1er octobre dernier.

25.000 dossiers à retraiter

Mais pour Sylvie Pineiro, secrétaire départementale FO des finances publiques, "le mécontentement est grand chez les agents du service des impôts aux particuliers en Moselle, ils ont 25.000 dossiers à retraiter et chaque dossier prend 45 minutes". Cet agent du service des impôts aux particuliers à Metz, qui préfère rester anonyme, est inquiet de voir sa charge de travail augmenter fortement : "On va avoir une surcharge importante avec tous ces dossiers à retraiter, ça commence déjà avec beaucoup d'appels téléphoniques, des mails. Ce n'est pas qu'on veut pas travailler mais on avait déjà beaucoup de travail avant cela et on demande des moyens humains supplémentaires".

Des moyens supplémentaires

Le directeur des finances publiques de la Moselle, Etienne Effa, assure de son côté que la charge de travail supplémentaire va être partagée : "9 contractuels vont être embauchés dans les prochaines semaines en Moselle et 11 services des impôts dans d'autres départements vont prêter main forte aux agents mosellans" pour retraiter les dossiers des foyers à double imposition.