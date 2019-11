Marché auto en Haute-Garonne : l'essence au top, mais le diesel n'est pas mort

Toulouse, France

30.000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche au parc des expositions de Toulouse, pour le Salon auto-moto et mobilités. Un événement qui n'a lieu que tous les deux ans. Avec la possibilité de voir les dernières nouveautés, et même de les essayer.

Mais ce salon c'est aussi l'occasion de faire le point sur les chiffres de la filière automobile, avec des tendances marquées. Première confirmation, le diesel perd des parts de marché. En deux ans (de 2017 à 2019) il est passé de 48% à 40% des ventes de véhicules en Haute-Garonne. Mauvaise image, et des prix en hausse à la pompe, mais paradoxalement il semble regagner de l'intérêt depuis quelques mois. C'est en tout cas l'analyse de Raymond Vié, le président du CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile) en Haute-Garonne : "Non, le diesel n'est pas mort ! Tout ce qui a pu être dit sur le diesel a provoqué un ralentissement, mais il est stoppé. Et vraisemblablement, on a une tendance aujourd'hui de gens qui reviennent vers le diesel."

Mais en attendant, c'est l'essence qui a pris la première place. Désormais une voiture sur deux vendue (50%) roule au super sans-plomb.

L'électrique ne décolle pas, les automobilistes se méfient de l'autonomie

Derrière, on note une petite augmentation des véhicules hybrides (de 4 à 8% en deux ans), mais la voiture tout-électrique a elle bien du mal à se faire de la place, avec une part de marché qui stagne à 2%. Même si le réseau de bornes de recharge publiques s'est étoffé dans nos départements, il reste une méfiance sur l'autonomie, surtout pour les longs trajets à la campagne. "Pour les gens qui veulent aller à l'électrique, il y a une grande hésitation" explique Raymond Vié : "tous ont peur de tomber en panne, et ça, c'est un frein important".

"La consommation d'une voiture électrique dépend de son utilisation. Si vous conduisez sportivement ou calmement, la consommation est totalement différente. Mais ça on ne le sait qu'à l'usage !" explique le professionnel.

La moto en plein boum: + 20% des ventes

En revanche, un des secteurs en plein boum, c'est celui de la moto. D'ailleurs c'est le grand retour des deux-roues au Salon cette année. Les Toulousains et les habitants de l'agglomération sont de plus en plus nombreux à acheter scooters ou petites motos (125 cm3) pour se faufiler dans les bouchons du matin. Les ventes de motos neuves sont en hausse de 20% en Haute-Garonne sur les premiers mois de 2019.