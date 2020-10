Marché de l'emploi : 528 plans sociaux depuis mars en France, une nette augmentation comparé à 2019

Le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi initiés en France continue d'augmenter en pleine crise sanitaire. Selon un bilan publié ce jeudi par la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares), 528 plans sociaux ont été initiés entre le 1er mars et le 11 octobre.

Dans son point bi-mensuel sur le marché du travail pendant la crise sanitaire publié ce jeudi, la Dares (direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques) confirme les difficultés dénoncées par de nombreux secteurs en pleine épidémie de Covid-19 en France.

Le nombre de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) poursuit sa hausse : 528 PSE ont été initiés entre le 1er mars et le 11 octobre, contre 295 pour la même période de 2019. Pour rappel, l'employeur doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi en cas de licenciement pour motif économique. Ce plan vise à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre.

Trois fois plus de ruptures de contrats de travail envisagées

Dans le détail, 35 nouveaux plans sociaux ont été engagés entre le 5 et le 11 octobre et 42 la semaine précédente. Un chiffre au plus haut niveau depuis début juillet, analyse le service statistique du ministère du Travail.

Par ailleurs, plus de 72.500 ruptures de contrats de travail sont envisagées dans le cadre de PSE, soit plus du triple par rapport à 2019 : 20.263 entre le 1er mars et le 11 octobre 2019.

Depuis début mars 2020, un peu moins de 3.800 licenciements collectifs pour motif économique, hors PSE, ont été enregistrés. Ces procédures concernent dans la très grande majorité des cas des licenciements de moins de 10 salariés, précise l'AFP.

La construction, la réparation automobile et la restauration parmi les secteurs les plus touchés

De nombreux secteurs sont touchés par cette crise économique en pleine crise sanitaire. Mais le rapport en pointe quatre particulièrement concernés par ces plans de sauvegarde de l'emploi.

Le commerce et la réparation automobile (20%)

La construction (16%)

L'industrie manufacturière (16%)

L'hébergement et restauration (12%)

Le secteur aérien est lui aussi durement touché. Ce jeudi, environ 2.000 personnes selon les syndicats, 900 d'après une source policière, ont manifesté à Roissy pour "la sauvegarde des emplois" dans le secteur et l'avenir de cette plateforme aéroportuaire.

Inquiétudes à l'approche du couvre-feu

Après l'annonce d'un couvre-feu à partir de samedi à Paris et sa région ainsi que dans les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration se disent très inquiets. Selon eux, un couvre-feu pourrait condamner "à la faillite des milliers d'établissements". De plus, à l'approche des vacances de la Toussaint, les réservations sont en baisse de 50% comparé au même moment l'an dernier.

Pour soutenir les entreprises frappées par le couvre-feu, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a, de son côté, annoncé jeudi un élargissement du fonds de solidarité ainsi qu'un allongement de six mois du dispositif de Prêt garanti par l'Etat (PGE).