Marché de l'immobilier : de plus en plus de ventes malgré des prix toujours à la hausse

L'année 2022 devrait une nouvelle fois être une année porteuse pour l'immobilier en Normandie, et notamment dans la Manche. L'effet covid, qui a dynamisé le marché s'est confirmé depuis le début de l'année avec un volume de ventes important, à des prix toujours plus élevés.

25% de hausse en 10 ans

Depuis le début 2022, le marché de l'immobilier dans l'ancienne Basse-Normandie a atteint des niveaux de prix inédits depuis 10 ans. Ainsi le prix médian au m2 pour une maison ancienne et pour un appartement ancien a augmenté respectivement sur un an de 6,7 et 9,4%. Et dans la Manche, cette hausse est largement supérieure : 9,6% pour une maison et 15,5% pour un appartement. En 10 ans, cela représente une hausse de 25% des prix!

Ses augmentations des budgets à rassembler pour devenir propriétaire pourraient décourager les acheteurs et entrainer un ralentissement des ventes, mais il n'en est rien. Au contraire : sur les 12 derniers mois, le nombre de transactions a augmenté de 3,2% dans la Manche, tandis qu'il stagnait dans l'Orne et reculait de 8% dans le Calvados. Sur les 10 dernières années, on n'a jamais enregistré autant de ventes que cette année dans la Manche.

Deux fois plus d'acheteurs en provenance d'Ile-de-France

Pour qu'elles se réalisent, il fallait des acheteurs. Les Franciliens en quête d'un peu de nature pas trop loin de Paris ont soutenu le marché. Dans la Manche, ils ont été deux fois plus nombreux qu'il y a 5 ans. Ils représentent aujourd'hui 9% des acquéreurs. Cela reste cependant deux fois moins que dans le Calvados.

Enfin, dans la Manche, sans surprise, c'est sur la côte Ouest, du Nord au sud, que les hausses de prix sont les plus soutenues, de 13 à 18 %. Les hausses sur Cherbourg atteignent 8% comme dans le Coutançais tandis qu'elles restent plus modérées autour de Saint-Lô.