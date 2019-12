Le retour du marché de Noël cours Jean-Jaurès ne fait pas l'unanimité à Avignon

Avignon, France

Cela fait un peu plus de deux semaines ce dimanche 15 décembre que le marché de Noël a pris ses quartiers cours Jean-Jaurès à Avignon. Un marché qui se veut "made in Provence" cette année. Il est de retour après 5 ans d'absence, à l'initiative de l'association des commerçants. Si certains s'en réjouissent, les occupants des 25 chalets regrettent l'emplacement initial, à savoir la place de l'Horloge où ils étaient une soixantaine. " Déjà on est là, on ne va pas trop en demander", glisse Ornella. Cette dernière tient un stand de produits aromatisés à la truffe. D'après elle les affaires se portent plutôt bien : " On a encore pas mal de belles journées à venir avec les vacances."

Dans le cabanon d'en face, le fromager Gabriel Dibiagio lui y croit encore : "J'espère qu'on retournera bientôt place de l'Horloge. " Il déplore le manque de passage cours Jean Jaurès, surtout en semaine. " En plus, à cause des grèves dans les transports les touristes descendent moins dans le midi." Beaucoup de déception pour les clients aussi, comme Florence une avignonnaise adepte de l'ancien marché : " On n'était pas loin de la mairie, on voyait la crèche et les commerces étaient à côté. _L'esprit de Noël n'y est pas"_, estime-t-elle.

Les commerçants ont encore trois semaines devant eux avant de faire le bilan. Le marché de Noël de la cité des Papes doit se poursuivre jusqu'au 5 janvier 2020.