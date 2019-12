Marché de Noël d'Amiens : une année "record" pour les commerçants

Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vu aussi contents : les commerçants du marché de Noël d'Amiens terminent l'année sur un record de fréquentation. Plus de 800 000 visiteurs ont flâné dans les allées, et les artisans ont vu leur chiffre d'affaire en hausse.

Amiens, France

Cette année, la magie de Noël a très bien opéré sur le marché d'Amiens. "On tire un bilan très positif", se réjouit la commerçante Francine Hector, de la confiserie Milot. "On a eu à peu près 10% de hausse sur notre chiffre d'affaire", poursuit-elle. Même son de cloche dans le stand de Xavier, alias Monsieur Tartiflette. "Les autres années j'étais en négatif. Pas cette fois. Ce qui est important, c'est de retrouver des consommateurs en centre-ville".

Plus de 800 000 visiteurs

Même si les chiffres officiels ne sont pas encore tombés, tous les commerçants s'accordent à le dire : en terme de fréquentation, c'est une année record. Avant le 25 décembre, la chambre de commerce et de l'industrie avait compté près de 800 000 visiteurs. "Les gens ont envie de reconsommer, de se changer les idées. Avec la morosité ambiante, la réforme des retraites, les gilets jaunes et les gens qui sont en difficulté, on retrouve un esprit de Noël", continue Monsieur Tartiflette. Le contraste est flagrant avec l'année 2018, marquée par une économie plombée et les manifestations des gilets jaunes.

Xavier, alias Monsieur Tartiflette, en a éclusé des barquettes de lardons ! © Radio France - Marie Roussel

D'autres facteurs expliquent aussi cette embellie. Pour Xavier, c'est en partie dû aux 800 ans de la cathédrale et à ses animations, qui ont attiré de nombreux visiteurs. Jean-François Gorisse, qui propose un stand de gauffres, tire son chapeau aux organisateurs. "Je les trouve parfaitement bons. Ils sont à l'écoute des commerçants et du pouls des clients." Enfin même si la météo a été pluvieuse, la douceur des températures a joué un rôle selon Francine Hector. "Il y a eu des années on a vu notre chalet sous la neige, il y a très longtemps. Et cette douceur a été favorable aux sorties des consommateurs."

Les 130 chalets du marché de Noël d'Amiens seront démontés à partir du 30 décembre.