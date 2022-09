Marché de Noël : dates, emplacement, économies d'énergie... Le président des Vitrines de Reims fait le point

A un peu plus de trois mois des fêtes de fin d'année, le marché de Noël de Reims se prépare en coulisses. Cette année, il se tiendra du 1er au 30 décembre, sur les Hautes Promenades et l'esplanade Porte Mars, "l'endroit le plus approprié", selon Vincent Mansencal, président des Vitrines de Reims.

Le marché de Noël, cette année, ne sera plus devant la cathédrale de Reims comme l'an dernier, mais sur les Promenades. Une décision prise en raison de nombreux travaux en ce moment, "sur les deux cours du palais du Tau, rue de Coucy", explique le président des Vitrines de Reims, invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce lundi, mais aussi pour éviter les longues files d'attente de l'an dernier.

"Le week-end, elles dépassaient la rue Tronsson-Ducoudray pour s'arrêter trop près du tramway. Et, de même façon, sur la voierie, du côté de la rue Chanzy", souligne Vincent Mansencal. Une situation dont riverains et commerçants se sont plaints.

Les doléances des exposants "entendues"

La réflexion a donc mené, avec les services de la mairie de Reims, dès le mois de février, à l'installation du village de Noël sur les Hautes Promenades mais aussi sur la zone événementielle de la Porte Mars, "l'endroit le plus approprié", selon le président des Vitrines de Reims.

"La zone de stockage sera beaucoup plus importante, notamment pour les personnes à mobilité réduite, pour qui l'accès sera facilité" - Vincent Mansencal, président des Vitrines de Reims

Il assure par ailleurs avoir tenu compte des doléances des exposants qui se plaignaient d'un "manque de visibilité" l'an dernier, en retrouvant un village de Noël "dans le même site qu'avant les attentats de 2015". Vincent Mansencal espère ainsi un "nouvel élan" cette année.

Des restrictions pour les exposants afin de "respecter la sobriété énergétique"

Les exposants vont devoir faire des économies d'énergie, prévient le président des Vitrines de Reims. "Un peu" à l'image du maire de Colmar, qui demande aux commerçants d'enfiler bottes et pulls pour éviter de chauffer des chalets, le maire de Reims fera lui aussi des annonces, assure Vincent Mansencal, "pour nous permettre de respecter la sobriété énergétique".

Vincent Mansencal, président des Vitrines de Reims, était l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce lundi 19 septembre Copier

Ce marché de Noël doit durer tout le mois de décembre, du 1er au 30. "C'est un peu plus court que l'an dernier, reconnaît Vincent Mansencal, là encore j'ai entendu les doléances de certains exposants pour qui, les quinze derniers jours de novembre, ne représentent pas un gros chiffre d'affaires. Donc il me semblait bon de raccourcir et d'être vraiment dans les fééries de Noël et dans l'avant-Noël."