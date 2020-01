Marché de Noël de Périgueux, les commerçants satisfaits malgré la météo

Périgueux, France

Les 31 chalets et la patinoire du marché de Noël de Périgueux ferment leurs portes, samedi 4 janvier, après cinq semaines d'ouverture. Le bilan est satisfaisant pour les commerçants.

Benjamin Vengère tient un stand de confiseries sur le marché, c'est la 9e année qu'il vient, "on a pas eu de chances avec la météo, ce n'est la faute de personne, mais dans l'ensemble ça se tient. Tous les ans il y a des petites améliorations au niveau du village de Noël et on voit que ça porte ses fruits." Bertrand, lui, vend des plaids sur ce marché, il vient depuis trois ans et il a noté "une légère hausse de la fréquentation, nous sommes satisfaits nous reviendrons l'année prochaine."

Plus de 10 000 entrées à la patinoire

Du côté de la Ville le bilan est positif. Cyril Agostini est responsable logistique à la mairie de Périgueux, "nous avons dépassé les 10 000 entrées à la patinoire, c'était notre objectif. C'est une satisfaction, on a eu une météo un peu compliquée avec pas mal de jours de pluie et notamment sur des week-ends importants comme celui de Noël, mais malgré tout nous avons réussi à atteindre notre objectif".