Marché de Noël de Strasbourg en pleine vague de Covid-19 : "On a réussi à tenir quatre semaines !"

Le marché de Noël de Strasbourg fermera officiellement ses chalets ce dimanche 26 décembre. Malgré les masques, le pass-sanitaire obligatoires et les espaces restauration, le public semble avoir été au rendez-vous. Si les chalets de produits alimentaires ont fait un chiffre en demi-teinte, à cause des restrictions sanitaires, les autres commerces ont plutôt retrouvé le sourire après l'annulation de l'an dernier.

C'est fini cette convivialité

Dans les allées du marché de Noël, ce qui revient à tous les stands, c'est le soulagement. "Les 15 jours premiers jours on a senti qu'on pouvait fermer d'un jour à l'autre, maintenant on est rassuré", raconte Claudine Oehrmann qui tient un stand de vin chaud. Mais si elle est rassurée, dans son tiroir-caisse ça n'est pas l'euphorie, la faute dit-elle au masque obligatoire et aux espaces restauration qui ont tué la convivialité : "Avant les gens s'arrêtaient au chalet, ils buvaient, rigolaient, discutaient, c'est fini cette convivialité".

Dans les chalets qui ne vendent pas d'alimentaire, on a plutôt le sourire, comme chez Patrick Walga. Il vend des jouets et des peluches. Sa famille est présente depuis le début du siècle dernier au marché de Noël de Strasbourg : "Ca a bien repris !", se réjouit-il. "Le bilan est satisfaisant. Les touristes sont revenus, même les Japonais et les Américains".

"Agréablement surpris d'avoir pu tenir jusqu'au 26 décembre"

Le marché de Noël qui se tient jusqu'au bout, c'est un peu la bonne surprise pour Guillaume Libsig, l'adjoint au maire en charge de l'opération Capitale de Noël : "Le premier retour, c'est effectivement d'avoir réussi à tenir pendant les quatre semaines. Les exposants ont aussi participé à la gestion du public et tout le monde est agréablement surpris d'avoir pu tenir jusqu'au 26. Ce n'est pas encore le retour à la normale, mais il y a une dynamique pour avancer ensemble sur Captiale de Noël."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix