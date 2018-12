Marché de Noël de Strasbourg : hausse de 30% du prix des chambres d’hôtel en décembre

Le marché de Noël de Strasbourg fait grimper les prix ! Les chambres d'hôtel sont bien plus chères en décembre comparé au reste de l'année.

Strasbourg, France

"Regardez Courchervel pendant les vacances de ski, Cannes pendant le festival, Ramatuelle au mois d'août, c'est le marché de Noël qui séduit à Strasbourg" ironise Pierre Siegel, le président des hôteliers-restaurateurs du Bas-Rhin. "On a une forte demande touristique donc c'est tout à fait normal que les prix augmentent en rapport".

Des prix plus élevés à Strasbourg qu'à Paris

Et la hausse est conséquente : +30 à 35% en moyenne en décembre par rapport au reste de l'année. En 2017, le prix moyen d'une chambre dans un 3 étoiles était de 142 euros en décembre contre 105 euros sur l'année, soit une différence de 37 euros, selon des données du cabinet Deloitte. La renommée du marché de Noël de Strasbourg est telle qu'une chambre d'hôtel coûte plus chère dans la capitale alsacienne qu'à Paris en décembre : 17 euros de plus en moyenne pour un 3 étoiles.

Décembre est le mois le plus important pour les hôteliers strasbourgeois, et de loin. En 2017, le taux d'occupation était de 90% pour les hôtels économiques contre 75% sur l'année.