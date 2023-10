Marché de Noël de Strasbourg : une édition 2023 qui se veut plus proche des habitants

La mairie de Strasbourg a présenté ce jeudi 5 octobre les évolutions qu'elle prévoit pour l'édition 2023 du marché de Noël. Elle se tiendra du 24 novembre au 24 décembre et aura pour symbole le cœur.

ⓘ Publicité

Depuis plus d'un an un panel de 50 citoyens travaille pour faire évoluer le marché. Il a déjà formulé une trentaine de préconisations reprises par la ville. Mais la plupart ne seront pas mises en place cette année. Et la mairie prévoit un marché de Noël 2023 qui ressemblera donc beaucoup à celui de l'an dernier.

Avec quand même quelques évolutions. D'abord au niveau de horaires . Les chalets seront ouverts de 11h30 à 21h tous les jours. La mairie veut en effet que les Strasbourgeois puissent profiter de l'événement après leur journée de travail.

"Le point le plus important, demandé et attendu par les habitantes et habitants de notre ville, c'est la question des horaires. On a eu beaucoup de critiques sur la fin du marché à 20h. On a trouvé un point d'équilibre avec les services de la préfecture. Notre orientation forte, c'est que les Strasbourgeoises et Strasbourgeois se ré approprient le marché" explique la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian.

Le marché de Noël s'étendra par ailleurs dans de nouveaux quartiers avec des animations : à Koenigshoffen, au port du Rhin, ou encore à la Musau, dans le quartier Ampère. Un secteur très touché par les émeutes urbaines que la mairie veut réinvestir explique Carole Zielinski adjointe à la maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale. "Il est nécessaire pour celles et ceux qui ont le moins de moyen d'apporter Noël dans les quartiers. On n'est pas place Kléber capitale mondiale de Noël, mais Strasbourg capitale mondiale de Noël" dit-elle. "La volonté d'aller dans la quartier Ampère fortement touché par les émeutes, c'est une volonté de répondre sur le long terme aux difficultés rencontrées" poursuit l'élue.

L'affiche de l'édition 2023 du marché de Noël. © Radio France - Antoine Balandra

Ce marché 2023 se veut aussi plus propre avec la mise à disposition de poubelles de tri et l'encouragement à apporter son propre contenant. En revanche, rien de nouveau côté économie d'énergie. Après avoir réduit de 20% le nombre d'illuminations sur les grands axes l'an dernier, la ville s'en tient là.

Pas d'annonce non plus sur la sélection des produits vendus. La mairie les voudrait plus locaux, plus authentiques. Mais malgré déjà de longs mois de réflexion, ce n'est qu'à partir du marché de Noël 2024, l'an prochain, que les choix commenceront à être rendus publics.

Grand sapin

En attendant, l'édition 2023 se terminera donc cette année encore le 24 décembre, au moment seulement où les enfants commenceront leurs vacances. Un choix assumé par la mairie. "On se cale sur les dates de l'avant. On arrête le 24 décembre comme c'est le cas dans de nombreuses villes européennes qui proposent aussi des grands marchés de Noël, comme à Dresde. On doit jongler avec différents impératifs dont la disponibilité des forces de l'ordre. Cela ne signifie pas qu'il ne se passera rien dans notre ville fin décembre. Il fera bon profiter de Strasbourg y compris après la fermeture du marché de Noël" argumente Jeanne Barseghian.

Sachez aussi que le grand sapin de la place Kléber fera une trentaine de mètres cette année, il a 80 ans, pèse près de 6 tonnes. Il sera coupé le 16 octobre et installé la semaine du 23. Comme l'an dernier, il sera éteint à partir de 23h.

Le marché de Noël de Strasbourg a accueilli 2 millions 800.000 visiteurs l'an dernier. Cette année encore, les 21 ponts qui mènent à la grande île seront tous accessibles à pied ou en vélo. Les trams ne marqueront pas les arrêts Langstross Grand'Rue, Broglie, et Alt Winmärik de 11h30 à 21h.

À lire aussi Marché de Noël de Strasbourg : à quoi vont ressembler les futures éditions ? La ville répond au jury citoyen