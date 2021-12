Marché de Noël du Mans : les commerçants assez déçus

"Une déception", "un fiasco", "de pire en pire". Sur le marché de Noël, place de la République au Mans, la plupart des commerçants confient leur déception, à une semaine de la fermeture. Cette année, c'est l'obligation de montrer son pass sanitaire qui, d'après eux, plombe les affaires, après une édition 2020 fortement réduite.

"Les achats coup de cœur, par des personnes qui passent n'existent plus"

De fait, l'accès à la cinquantaine de chalets n'est pas facile. Les abords sont grillagés. Une seule entrée. Une seule sortie. Un vigile contrôle les QR codes avec son smartphone. Cette configuration est mauvaise pour les affaires, résume Isabelle Ridez, une habituée, qui vend des cosmétiques à la bave d'escargots. "Tout est barrièré. Habituellement, il existe un passage naturel sur la place, les gens traversent et regardent. Cette année, ils doivent rentrer comme dans un magasin", déplore-t-elle. L'un de ses voisins, Jean-Philippe Varin qui tient un chalet de maroquinerie française dresse le même constat. "Les rues autour sont pleines, mais les gens ne viennent pas sur le marché. Avec le pass sanitaire, les achats coup de coeur, par des personnes qui passent, n'existent plus", déplore le Vendéen;

Une faible affluence en semaine, du monde le week-end

Résultat, hormis le week-end, il n'y a pas grand monde, regrettent les commerçants. Son tablier marron noué sur les hanches, Ermann Douart co-gérant du chalet "Les bonbons d'autrefois" qui vient ici depuis sept ans a un jugement sans appel. Pour lui, le marché de Noël du Mans ne fait plus envie. "D'année en année, nous constatons la dégringolade. Regardez, il y a un sapin avec quelques boules! C'est tout ce qu'il y a! Il n'y a aucune animation!", déplore-t-il.

Dépité aussi, Brice Dubois, le co-fondateur d'une entreprise sarthoise de personnalisation de textile. Ce sera, dit-il, sa première et dernière participation à ce marché. Comme les autres, il loue son chalet 3.000€. "Cela représente 90€ par jour. Ces trois derniers jours, j'ai gagné 20€. Si vous ajoutez le coût de l'essence et du parking, vous comprenez que c'est très difficile".

Quelques commerçants s'en sortent bien

Certains commerçants sont toutefois plus nuancés. Daniel qui vend des couteaux constate que les Sarthois qui viennent sont souvent là pour acheter et pas seulement regarder. "Pour moi, il y a eu une affluence moins passagère et plus de clientèle", explique-t-il. Cette différence avec les éditions précédentes réserve parfois quelques bonnes surprises, comme pour Camille Laucagne qui propose des paniers de produits régionaux. "Nous pensions vendre 400 corbeilles, nous en avons écoulé plus de 800. C'est une belle réussite", se réjouit-elle.

► Le marché de Noël du Mans se poursuit jusqu'à vendredi prochain 31 décembre. Il est fermé ce samedi 25 décembre.