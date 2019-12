Marché de Noël : une bonne année à Tours

Le marché de Noël de Tours se termine ce lundi 30 décembre. Les 77 commerçants vont plier bagage et quitter leurs chalets après cinq semaine de présence sur le boulevard Heurteloup et le parvis de la gare. Cette année a été plutôt bonne en comparaison avec l'an dernier qui avait été très dure.

Tours, France

Dernier dimanche pour le marché de Noël qui ferme ses portes lundi 30 décembre. Si la dernière semaine est moins chargée en client pour les commerçants, ça reste important d'être présent. "Il faut que tout le monde puisse en profiter", assure Eva Bouillon, une commerçante dont la famille est à Tours depuis une cinquantaine d'années. Cette année, le marché de Noël a été bon. "L'année dernière a été une catastrophe, on avait dû refaire des crédits. Cette année, les clients ont été contents, ça a été plus zen, plus léger", poursuit-elle.

Un dernier week-end important

Pour les commerçants comme pour les passants, c'est important d'être la même après Noël. Robert Mulot tient la baraque à frite. Rester après Noël permet d'en continuer l'esprit. Jason vend des enceintes pour téléphone portable en bois. Pour lui, toutes les occasions sont bonnes pour montrer son produit. D'autant plus qu'il n'est présent que pour cette dernière semaine de marché. Les promeneurs, eux-aussi, sont bien content que le marché reste ouvert même après le 25 décembre. Pour ceux rencontrés, c'est toujours une balade sympathique à faire.