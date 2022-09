La nouvelle éco : davantage de biens à vendre et des prix en très légère baisse à Toulouse

Le marché immobilier est en plein retournement à Toulouse. Alors que jusqu'à présent tout se vendait vite et cher, le marché commence à ralentir en raison de la hausse des taux d'intérêts. L'analyse du directeur scientifique de la société MEILLEUR AGENT /SE LOGER.

Thomas Lefevre, Comment se porte le marché de l'immobilier sur Toulouse, est qu'il y'a t'il pénurie de biens immobiliers en ce moment ?

Le marché de l'immobilier toulousain est, comme les grandes villes de France, dynamique pour le moment. Les prix ont augmenté de 3,8 % depuis les douze derniers mois, de 6,3% sur les 24 derniers mois. Donc on a un marché qui s'inscrit dans la tendance nationale dynamique, mais on sent bien qu'on est à un tournant dans le sens où toutes les perturbations qui viennent sur le marché du crédit vont avoir un impact sur le marché et devraient pénaliser la demande.

Est-ce-qu'il y a plus d'offres que de demandes ?

On est dans une situation de légère sur-offre sur le marché toulousain avec un stook de biens qui s'est reconstitué depuis la fin du premier confinement, avec +12% de biens à vendre par rapport à il y a quatre ans. On a quitté le monde pénurique qui caractérisait le marché toulousain, on est sur phase transitoire, le marché immobilier va évoluer dans les prochains mois.

Quel est l'impact sur le prix des ventes ?

Pour l'instant les prix restent stables, ils n'ont pas commencé à baisser. Mais il devrait y avoir des implications sur les prix dans le futur puisque face à cette sur offre on a des demandes contraintes. Plus de biens à vendre, un peu moins d'acheteurs, les prix à Toulouse devraient être orientés à la baisse sur les 12 prochains mois.

Les taux ont augmenté, on empruntait à 1% sur 20 ans début 2002 aujourd'hui on est à un peu moins de 2% sur 20 ans, quel impact est-ce-que cela a sur le porte-monnaie des acheteurs toulousain ?

Avec cette augmentation de taux les Toulousains ont presque perdu 10% de pouvoir d'achat. A revenu équivalent, avec des prix inférieurs à 4000€ le mètre carrés en moyenne à Toulouse, on a une surface achetable moins grande compte-tenu de cette augmentation de taux.