Marche sur le plateau de Millevache contre l'état d'urgence sanitaire ce dimanche

Les habitants du plateau de Millevaches organisent une randonnée ce dimanche matin, à la veille du déconfinement. Trois départs sont prévus à 10h30 depuis la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse pour cette marche "contre l'état d'urgence sanitaire, pour un libre confinement" qui converge vers les Rochers de Clamouzat.

"Lancer une discussion publique"

L'idée est née suite à différentes discussions entre les habitants de la montagne limousine. Benjamin Rosoux, est co-gérant du Magasin général à Tarnac et l'un des participants : "On a fait le constat que les populations sont livrées à elles-mêmes depuis le début de la crise et du confinement. Du coup, c'est l'entraide entre voisins qui a maintenu le lien social", explique-t-il. "La date du déconfinement est arbitraire, elle ne garantit pas du tout la sécurité des gens qui continuent à travailler et ceux qui vont reprendre le travail, encore moins pour les écoles," poursuit-il. "Il nous semble un peu étrange aujourd'hui d'aller travailler dans des espaces confinés et de mettre les enfants à l'école sans avoir le droit de se réunir pour parler de la situation et de s'organiser pour faire vivre le territoire."

Avec d'autres habitants du plateau de Millevaches, ils ont donc pris la décision de faire cette randonnée "pour avoir la possibilité de lancer une discussion publique à l'air libre sur ce qu'il va se passer ensuite et comment on pense ce déconfinement", indique Benjamin Rosoux qui assure que toutes les mesures nécessaires seront prises pour maintenir les gestes barrières.

Pour rappel, jusqu’au 11 mai, les déplacements sont interdits sauf dans certains cas (faire ses courses, aller chez le médecin,...) et uniquement à condition d'être munis d'une attestation.