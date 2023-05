Marcilly-le-Châtel : la Volerie du Forez espère lancer sa saison lors de ce week-end de l'ascension

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous testez une grande nouveauté cette saison : c'est une attraction pour se glisser dans la peau d'un rapace en réalité virtuelle !

Stéphane Meyer : On va faire les premiers tests en public au mois de juin. Vous allez pouvoir enfiler un masque de réalité 3D puis l'idée c'est d'être vraiment au milieu des oiseaux, dans la nature ! Ça permet vraiment de faire une expérience très immersive, très réaliste. Nous, on avait l'habitude de faire une approche plus directe avec nos oiseaux. Là, c'est vraiment en complément et ça permet de sensibiliser le public à la protection de la nature.

Vous n'avez pas arrêté pour autant les spectacles plus "classiques" autour des rapaces et des perroquets. Vous faites plus de 200 représentations par an, ça reste votre première vitrine ?

Oui, l'année dernière on a eu 23.000 visiteurs qui sont venus nous voir. C'était assez incroyable. On espère que la météo sera un peu plus clémente d'ici quelques jours pour essayer de battre ce record.

Quand ça marche bien comme ça, ça permet aussi d'investir… Vous avez dépensé 45.000 euros pour rénover les volières, qui sont maintenant cinq fois plus grandes qu'avant. Ça peut permettre de séduire un public plus large ?

Ce n'est pas vraiment le but. Nous sommes une bande de passionnés et quand nous investissons, c'est pour le bien-être de nos oiseaux. Vous pouvez poser la question notre comptable qui s'arrache les cheveux à chaque fois qu'on lui parle d'un investissement qui, en fait, n'a rien à voir avec un investissement qui permet de ramener de l'argent !

Et il y a beaucoup de logistique : 130 oiseaux, 6 tonnes de viande pour les rapaces, 8 tonnes de graines pour les perroquets... Qu'est ce qui vous plaît tellement, dans votre job d'éleveur d'oiseaux ?

On a plusieurs choses qui nous font vibrer. La première c'est nos oiseauxn on est comme des gamins et on tente de les élever du mieux possible. Ensuite il y a évidemment l'émerveillement des visiteurs et la façon dont on arrive à les toucher et à faire passer un message de protection de la nature.