Marck & Balsan veut étoffer son usine de Montierchaume avec du prêt-à-porter "made in France"

A l'heure actuelle, une cinquantaine de petites mains confectionne les uniformes des élèves de l'école Polytechnique dans ses ateliers. "L'armée française c'est notre premier client, alors le 14 juillet c'est notre fashion-week", sourit Laurent Marck, directeur général du groupe Balsan & Marck. Le groupe vient justement de remporter un appel d'offres de l'Armée de l'air, de terre et le service de santé des armées. Quatre ans de commandes, dans la droite ligne de la production du site de Montierchaume, déjà fournisseur des uniformes bleus de l'Armée française pendant la Première guerre mondiale.

De l'uniforme au prêt-à-porter

Aujourd'hui, c'est l'intérêt croissant d'une partie des Français pour les vêtements de marque française, fabriqués en France qui attise la convoitise du groupe. Des investissements sont nécessaires pour faire rentrer les ateliers de Montierchaume dans cette nouvelle dimension commerciale. Pour cela, il faudra construire une ligne de production et à terme embaucher. "Les effectifs pourraient doubler", veut croire le directeur général.

Le directeur général du groupe présente la machine de découpe automatique du tissu au préfet de l'Indre. © Radio France - François Chagnaud

"Plus on est productifs et compétitifs plus on a de chances d'attirer des marques chez nous. Plus on digitalise, plus on automatise, plus on va avoir un temps de fabrication faible et de réaction plus rapide. C'est ce que demandent les clients. C'est de cette manière plus de chance d'obtenir des marchés dans le prêt-à-porter avec des marques qui veulent relocaliser et qui veulent écrire made in France sur leurs vêtements", explique Laurent Marck. Digitalisation, automatisation : les deux mots d'ordre de la stratégie industrielle de Marck & Balsan.

L'espoir des fonds France Relance

L'exemple trône à l'entrée des ateliers : une machine de découpe du tissu, dernier cri. Pour en financer une troisième sur ce site, le groupe doit investir 250 000 euros. Pour les obtenir, Marck & Balsan a fait une demande de subvention dans le cadre du plan France Relance. Et pour appuyer le projet auprès du ministère des Finances, Laurent Marck peut compter sur le préfet de l'Indre Thierry Bonnier, invité à visiter les locaux de l'entreprise.

40 uniformes d'élèves de l'école Polytechnique sortent des ateliers de Montierchaume chaque jour. © Radio France - François Chagnaud

Selon le préfet, Bercy est prêt à relâcher les cordons de la bourse du plan France Relance pour les industriels. "Nous avons régulièrement des discussions avec le ministre des Finances . Il y a 100 milliards d'euros fléchés dans le plan de relance. Le volet industriel est celui qui est le plus sollicité par les industriels. Bruno Le Maire l'a dit, on est dans une logique de travail en profondeur et dans le temps : si il faut abonder ces fonds-là on le fera."

La transformation pourrait aboutir d'ici 2022, espère le patron de Marck & Balsan. Tout dépendra également des marques prêtes à jouer le jeu du "made in France".