Marclopt : le fabricant de jantes et de rayons "Mach1" salue la main tendue du département aux cyclistes

France Bleu Saint-Étienne Loire : Est-ce que la démarche du département de la Loire va dans le bon sens, selon vous, avec ce plan annoncé de 3 millions d'euros d'ici 2027 pour de meilleurs aménagements routiers ?

Guillaume Boutte : C'est une très bonne initiative. Si on veut favoriser la mobilité douce, il faut investir sur les infrastructures et permettre aux gens d'acheter des vélos à meilleur prix (le département débloque ce mercredi une aide de 300 euros pour l'achat d'un vélo électrique NDLR).

C'est synonyme de bonnes affaires aussi pour vous ?

Oui nous produisons à peu près 20 % des jantes qui sont installées en Europe. Donc c'est un marché qui grandit et qui est important pour nous, que ce soit pour le vélo classique ou le vélo électrique.

Vous travaillez notamment avec Vélox, qui fournit les Vélibs dans les plus grandes métropoles françaises. C'est ça le marché à prendre aujourd'hui ?

C'est un marché parmi d'autres. Mais oui, les flottes partagées prennent de l'ampleur en France et sont importantes pour nous.

Votre entreprise est installée aujourd'hui un peu partout dans le monde, mais vous souhaitez ramener une partie de la production chez nous, dans la Loire. Pour quelles raisons ?

On produit aujourd'hui beaucoup en France, mais aussi dans des unités en Roumanie et en Bulgarie. Nous allons réindustrialiser une partie de composants, fabriquer plus des écrous. Et on souhaite le faire chez nous dans la Loire, pour être au plus proche des usines et de nos clients, pour éviter les transports et avoir des niveaux de CO2 par produits vendus qui soient les plus faibles possibles.

Est-ce que vous pensez pouvoir recruter avec cette relocalisation ?

Oui l'activité de relocalisation va inclure des embauches puisque nous aurons besoin de nouvelles compétences. On est ravis que ça se passe !