Marée jaune à Belfort : près de 3000 gilets jaunes ont manifesté

Belfort, France

À Belfort, plus de 3000 personnes se sont rassemblées tout au long de l'après-midi en centre-ville pour le dixième week end de mobilisation des gilets jaunes. Les manifestants sont venus d'Alsace, des Vosges, de Haute-Saône et du Doubs.

Rassemblement sur le parking de l'Arsenal

Les gilets jaunes se sont retrouvés dans un premier temps sur le parking de l'Arsenal, au pied du lion de Bartholdi. Plusieurs milliers de personnes ont observé une minute de silence, avant d'entonner la Marseillaise en cœur. Le cortège s'est ensuite élancé.

Les gilets jaunes n'avaient jamais été aussi nombreux à Belfort depuis le début du mouvement. Ils ont défilé toute l'après-midi, jusqu'à la tombée de la nuit.

Ambiance fumigène, forcément jaune, sur la place Corbis, à Belfort © Radio France - Manon Klein

Ambiance "bon enfant"

La manifestation des gilets jaunes s'est globalement déroulée dans le calme, dans une ambiance "bon enfant".

Plus de 3000 personnes ont défilé dans le calme à Belfort © Radio France - Manon Klein

Les gilets jaunes ont défilé à partir de 14h, jusqu'à environ 17h30 dans les rues de Belfort. Par précaution, plusieurs commerces de la rue piétonne ont préféré tirer leur rideau.

À Belfort, les galeries Lafayette ont baissé leur rideau dans l'après-midi © Radio France - Manon Klein

Quelques heurts en fin de manifestation

Seul petit moment de tension : un face à face entre quelques gilets jaunes et les forces de l'ordre devant l'hôtel de police, vers 17h, en fin de manifestation. Des pétards et feux d'artifice ont été tirés en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène vers 17h35. Un belfortain de 40 ans, alcoolisé au moment des faits, a été interpellé et placé en garde à vue en marge de la manifestation. Il aurait porté des coups sans gravité à un policier, selon les forces de l'ordre. Un gilet jaune a été légèrement blessé à la tête. Il a refusé son transport à l'hôpital.