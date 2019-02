Mariage avorté entre Alstom et Siemens : pas d'inquiétudes chez les salariés et les élus à Belfort

Par Manon Klein et Nicolas Wilhelm, France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu

La commission européenne a posé son veto pour dire non à la fusion entre Alstom et Siemens ce mercredi 6 février 2019. Une décision qui n'inquiète pas les salariés d'Alstom à Belfort et les élus nord francs-comtois.