"Ce qui me stresse, c'est de ne pas trouver des serveurs pour les mariages"

Avec les beaux jours, la saison des mariages reprend ! L'entreprise Chapin Traiteur, implantée à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine), enchaîne les célébrations tous les week-ends, depuis la mi-avril de l'année 2022. Son activité croît de 30%, par rapport à une année classique. C'est l'un des signes que le Covid-19 est bien passé par là...

Report des mariages prévus depuis deux ans

Chapin Traiteur est recontacté par des couples qui n'ont pas pu se marier les deux dernières années, à cause du Covid-19. Les futurs mariés replongent la tête dans les plans de table, la décoration et le menu du grand jour. Marie-Laure Chapin, la cogérante de l'entreprise, a même dû rafraîchir la mémoire de deux amoureux. "Ils n'avaient plus le devis et ont demandé un récapitulatif de tout ce qu'on s'était dit", sourit-elle.

Les cuisiniers retrouvent le rythme, entre les plats à base de foie gras, de Saint-Jacques ou de galettes bretonnes. Mais en salle, c'est compliqué. Comme d'autres traiteurs, l'entreprise a du mal à trouver des serveurs. "Honnêtement, je suis stressé, avoue Guillaume Sentier, le maître d'hôtel qui encadre les extras. Le métier, je le connais. Ce qui me stresse, c'est le personnel."

"C'est toute l'équipe qui en pâtit" - Guillaume Sentier, le maître d'hôtel

Des extras lui ont déjà fait faux bond à la dernière minute. "C'est toute l'équipe qui en pâtit, poursuit-il. Du cuisinier au serveur. Ça ne joue pas tant au niveau du service, parce qu'on s'organise, si bien que les clients ne s'en rendent pas compte. Mais c'est difficile quand on range tout à la fin." Marie-Laure Chapin a même déjà, elle-même, donné un coup de main pour pallier ces absences.

Pour Chapin Traiteur, le job n'attire plus à cause du Covid-19. Les serveurs habituels ont découvert d'autres emplois qui ne nécessitent pas de travailler les week-ends.

